La Barra del Mia Tornen a trobar el liró gris... Després de dècades!!! La Barra del Mia La Barra del Mia - Mia ARA A PORTADA Deu municipis del Solsonès es reparteixen més de 17.000 euros en subvencions per la neteja de vies afectades per la neu Ramon Estany Montanyà Judit Magín Real recull el Premi Dovella 2025 en el marc dels Premis Lacetània Ramon Estany Montanyà La solsonina Júlia Villaró, entre les guanyadores dels Premis WONNOW a les millors alumnes de graus STEM d’Espanya Redacció El nucli antic de Solsona es converteix en un ampli circuit expositiu amb el 5è «Mira l'Art» Redacció L’espai Aurora d’Oliana, fa una nova entrega a l’associació Fènix sumant un total de 1000 euros durant l’any 2025 Redacció Redacció Publicat el 29 de novembre de 2025 a les 09:55 Et pot interessar La Barra del Mia ...celebren una dècada d'impuls socioeconòmic!!! La Barra del Mia ...ens deixa el Duàrria... La Barra del Mia Després de.... La Barra del Mia ...al Consell Comarcal.... La Barra del Mia ...Ja tenim cartell!!! La Barra del Mia ...ens visita el conseller d'Empresa i Treball...(estem al costat del comerç petit)!!! Tornen a trobar el liró gris... Després de dècades!!! · La Barra del Mia · Solsona SeccionsÚltimes notíciesAgendaSocietatCulturaPolíticaSuccessosEsportsEntrevistesReportatgesObituarisLa barra del MiaBranded contentOpinióMultimèdiaFotogaleriesVídeosPòdcastsDadesNewslettersTemàticsImpacteNextViure béCriarEl món de la teleNacióPolisEdicionsCatalunyaBaix MontsenyBerguedàCamp de TarragonaGarrotxaGironaGranollersLleidaManresaOsonaRipollèsRubíSabadellSant CugatTerrassaTerres de l'Ebre Iniciar Sessió Subscriu-t'hi Newsletter close Alta Newsletter Seleccioneu les newsletters que més us interessen i feu clic a 'Continuar'. En donar-te d'alta acceptes la política de privacitat. Les claus del dia per començar-lo ben informat, de dilluns a divendres Bon dia Nació L’anàlisi diària i algunes curiositats, de dilluns a dijous, de la mà de Ferran Casas; els divendres li agafa el relleu Oriol March amb La Setmanada El despertador Una mirada crítica i rigorosa a la crisi climàtica: cada dissabte per Arnau Urgell Impacte El resum analític (i àgil) de les tendències, viralitats i personatges de l'univers digital; quinzenal per Victor Rodrigo Nextletter Continuar close Iniciar sessió Iniciar Sessió Has oblidat la contrasenya? No tens compte a Solsona? Crea'n un gratis close Crear compte Periodisme en català, gràcies a una comunitat de gent com tu He llegit i entenc la política de privacitat Crear compte Recuperar contrasenya Introdueix l’adreça de correu electrònic amb la qual accedeixes habitualment i t’enviarem una nova clau d’accés. Recuperar contrasenya close