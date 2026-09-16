Parlem de seguretat sense por

La seguretat no pot ser un tema tabú ni una qüestió que les institucions afrontin només quan el problema ja ha esclatat. A Solsona estem veient situacions que generen inquietud entre els veïns: baralles, episodis violents i imatges que circulen per les xarxes socials i que transmeten una sensació creixent d’inseguretat. Davant d’això, no serveixen ni el silenci ni mirar cap a una altra banda. Cal actuar, evidentment, sense generalitzar i tenint en compte que cada cas és diferent. També cal afegir que el què hem vist tots a les xarxes és un fort crit d’alerta però lamentablement passen més coses de gravetat a casa nostra.
Fa anys que se sap que la nostra ciutat no és aliena als problemes d’inseguretat que afronten les capitals de comarca de la Catalunya interior. Tots som conscients que tenim reptes importants a abordar i que el govern municipal ha anat arraconant. És cert que la legislació no ho facilita, però no és excusa per seguir mantenint un discurs estèril que acaba promocionant la impunitat.Des de l’Ajuntament s’han de canviar polítiques que incideixen directament amb el què després passa al carrer.Per exemple, l’actual govern d’ERC+CUP segueix immòbil davant les ocupacions il·legals que tenen lloc a Solsona i en conseqüència minimitza les molèsties que pateixen els veïns.
També cal dir-ho clar: defensar una immigració ordenada, una bona integració i la convivència no significa acceptar conductes incíviques o violentes. Tothom qui viu a Solsona ha de respectar les mateixes normes i assumir els mateixos deures, vingui d’on vingui. No volem una ciutat fracturada ni alimentada per missatgespolítics prefabricats que arriben de fora. Però tampoc volem que, en nom de la correcció política, es relativitzin problemes que els veïns perceben i pateixen.
Reclamem més prevenció, més presència policial, més control de l’incivisme, coordinació efectiva entre administracions i una resposta contundent davant qualsevol agressió. La seguretat dels solsonins ha de tornar a ser una prioritat política de primer ordre. Des de l’oposició, així ho hem reclamat als Plens, ho hem recollit als nostres programes electorals i hem estat els únics a defensar-ho en debats i tertúlies. No acceptarem que la por, la violència o la impunitat acabin formant part de la quotidianitat de la nostra ciutat.
Com a candidat a l’alcaldia de Solsona, crec que l’Ajuntament ha de donar explicacions, actuar amb determinació i garantir que qui altera la convivència o comet un delicte assumeixi les conseqüències dels seus actes. La tolerància amb l’amenaça i la violència no pot formar part de cap política de convivència. De cara a les pròximes eleccions municipals, assumeixo aquest compromís d’ordre i seguretat amb el convenciment que el nostre equip disposa de les persones més preparades per afrontar un canviar de rumb.
Per últim, m’agradaria donar un missatge de suport cap a tots els veïns que han patit la intimidació i la violència sigui de forma directa o indirecta. Alhora, reiterar el recolzament cap als agents dels cossos de seguretat els quals necessiten emparament polític clar per a poder exercir la seva feina.
Marc Barbens
Solsona, 16 de setembre de 2026