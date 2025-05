L'associació Salut Activa de Solsona organitza dues activitats aquest cap de setmana

La primera activitat serà el divendres 9 de maig a les 6 de la tarda.

José López, osteòpata holístic, ens convida a una presentació per descobrir com la ment i el cos poden treballar junts per millorar la teva salut. Parlarà del poder de triar. Ets la persona que vols ser? Vols canviar i no saps com? Puc sanar canviant la meva ment?. Són qüestions que López plantejarà amb les seves respostes.

I la segona activitat serà el dissabte 10 de maig a les 6 de la tarda, amb un Taller de primers auxilis. Saber què fer pot marcar la diferència!

La Pilar de Millém, infermera, ens guiarà en aquest primer taller pràctic, perquè el que es practica... no s'oblida!

Ambdues activitats es duran a terme a l'Espai Mandala, Ctra de St Llorenç 17, Solsona

S'agraeix una aportació voluntària i conscient.

Més informació: associaciosalutactiva@proton.me