La Trinxaranga celebra els seus 15 anys amb una festa oberta a tot Solsona el dissabte 5 de juliol

Des del 2010 que Solsona balla a ritme de percussió i vent-metall gràcies a la Trinxaranga. Des d’aquell any que cada Carnaval, Festa Major i moltes altres festes han estat acompanyades dels hits d’aquesta banda que ja és un clàssic a les grans celebracions solsonines. I, seguint el seu lema d’aprofitar cada excusa per muntar xou amb bufera, la Trinxaranga ha organitzat una gran festa per celebrar el seu quinzè aniversari amb els culpables que encara tinguin ganes de seguir sortint el carrer: vosaltres. Sí, aquells que salteu i balleu al seu ritme cada cop que sonen.

Reserveu-vos el dissabte 5 de juliol perquè l’ocasió val la pena i la xaranga us ha preparat una corrua d’actes perquè xaleu fort. La convocatòria arrenca a les set de la tarda, a la plaça del Camp, per competir als jocs de Cu(canya). Apunta’t amb els teus amics per jugar amb les cançons de la Trinxaranga com a banda sonora. No digueu que no us heu imaginat mai fer un macrojoc de les cadires a so d’una xaranga en directe. Poca broma perquè els premis són de categoria. Quedeu avisats!

Després tota la tropa baixarà fins a la plaça Major, en cercavila amb la Trinxaranga al capdavant. Un cop allà, a partir de les nou, hi haurà un sopar popular a la fresca. Que quin és el menú? Una bona macarronada, botifarra amb patates, flam, aigua, pa i vi. És important omplir bé la panxa per estar al 100% de cara al primer bingo musical de la història amb les músiques de la xaranga en viu i directe. Òbviament, hi haurà premis pels guanyadors. Ah, i no patiu que no us quedareu amb set! Joventut Solsonina muntarà una barra a la plaça perquè ho feu baixar tot si en voleu més. Podeu comprar els tiquets pel sopar a la web d’Entrades Turisme Solsonès. Quan ho feu, si teniu alguna al·lèrgia o intolerància, ho podeu dir a observacions, enviant un correu a trinxaranga@gmail.com o fent un missatge al seu Instagram.

Un cop estigueu activats, amb l'estómac ple i el got a la mà s’enfilarà un correbars pel nucli antic. Aquí deixarem descansar a la Trinxaranga perquè sonin les cançons de la xaranga Toquem Toquem. Tot recorrent els carrers més emblemàtics de la ciutat, es passarà per 5 bars del nucli antic per fer-hi un xarrup. Uns xarrups que també podreu pagar a la web d’Entrades Turisme Solsonès. No us preocupeu pels preus: són populars, perquè la Trinxaranga hi vol a tothom. Així que no els falleu!

La festa s’acabarà amb un concert gratuït dels Velcros a la plaça Major. A partir de les dotze ballarem a ritme de rumba per tancar la celebració dels 15 anys de la Trinxaranga. No badeu i compreu les entrades abans que sigui massa tard. Les del sopar s’acaben dimecres i les del correbars divendres. Correu que volen. I si ja les teniu us esperem allà per donar-ho tot!