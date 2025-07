La VII Fira del Drap Piteu retornarà Sant Llorenç de Morunys a l’època medieval

Com cada juliol, Sant Llorenç de Morunys rememorarà el seu passat medieval tèxtil amb la Fira del Drap Piteu, un esdeveniment que any rere any es consolida com un dels més importants de la Vall de Lord i del Solsonès. Es tracta d’una fira medieval celebrada des de ja fa 15 anys, però que va canviar el seu principal enfocament l’any 2019 quan es va decidir que la peça protagonista per a commemorar el passat medieval de la vila fos el Drap Piteu, un dels elements més significatius de la història de la Vall de Lord.

El drap piteu era un teixit de llana amb un tramat molt característic que es va fabricar a Sant Llorenç de Morunys durant més de 500 anys, tot i que no sempre havia rebut el nom amb el qual es coneix a dia d’avui. La comercialització d’aquest teixit va ser una de les principals fonts econòmiques del poble durant tots aquells segles. A dia d’avui ja no es fabrica però el Museu - Centre d’Interpretació de la Vall de Lord compta amb una sala sencera dedicada al drap piteu i allà se n’hi poden veure diferents mostres exposades.

Fira del Drap Piteu



Aquest proper cap de setmana, dies 5 i 6 de juliol, el poble es vestirà de vila medieval un cop més gràcies a la celebració de la 7a edició de la Fira del Drap Piteu. Durant tot el cap de setmana es podran trobar més de trenta parades d’artesans repartides pel nucli històric. I també en ambdós dies, diverses activitats gratuïtes i per a tots els públics tindran lloc en aquest nucli i el seu entorn.

El dissabte al matí, a la plaça de les Eres, hi haurà una activitat de proves medievals per a petits (a partir de 5 anys), a les 11:30 h. I a la mateixa hora, per aquells que vulguin conèixer més sobre l’elaboració del drap piteu i el patrimoni artístic de l’església, hi haurà una visita guiada gratuïta que partirà del Museu - Centre d’Interpretació de la Vall de Lord. A la tarda, la divulgació del patrimoni cultural i històric del poble continuarà, però en aquest cas amb una visita guiada a la Capella de la Pietat i el seu retaule gòtic, ubicada al costat de l’Oficina de Turisme. Aquesta visita, a més, es repetirà el diumenge al matí, a les 11 h. La resta de la tarda de dissabte es completarà amb un espectacle infantil anomenat “El misteri de la rosa blava”, que tindrà lloc a les 18 h. al claustre de l’església, i tancarà el dia el concert del grup Bauma Folk a partir de les 19:30 a la Plaça Major.

Pel que fa al diumenge, a part de la visita guiada a la Capella de la Pietat, a les 12 hi haurà la presentació del llibre “Terres de frontera” de Jordi Nogués, al Museu - Centre d’Interpretació. I durant tot el matí de diumenge hi haurà una exhibició de puntaires al claustre. Al mateix claustre, a més, durant tot el cap de setmana hi haurà un joc anomenat “Joc de l’intrús”, al Claustre, el qual consistirà en trobar la informació falsa d’entre les diferents afirmacions que hi hagi relacionades amb la paraula Piteu. Tots els que resolguin el joc, demostrant el seu bon coneixement de la història del drap piteu, entraran al sorteig d’un lot de llibres.

Tota la informació detallada sobre la fira es pot ja consultar a les xarxes socials de Turisme Vall de Lord i a la seva pàgina web: lavalldelord.com. A més, durant el cap de setmana, l’Oficina de Turisme de la Vall de Lord es traslladarà a una parada dins del nucli històric per tal d’informar a tots els visitants sobre les diferents activitats de la fira.