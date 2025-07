Manresa celebrarà la 12a Festa Intercultural amb 13 associacions i 8 actuacions a Sant Domènec

Manresa tornarà a convertir la plaça de Sant Domènec en un gran escenari de convivència aquest dissabte 5 de juliol, amb la celebració de la 12a edició de la Festa Intercultural. L'esdeveniment, impulsat pel Programa Ciutadania i la regidoria de Drets Socials i Persones Grans de l'Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, vol reforçar els vincles entre cultures i posar en valor la diversitat d'orígens que conviuen a la ciutat.

Una festa que reflecteix una ciutat amb 118 nacionalitats

Amb una població que ha superat els 81.000 habitants, segons el padró provisional de finals de 2024, Manresa compta amb un 22,28% de veïns amb nacionalitat estrangera. En total, hi conviuen residents de 118 països diferents, cosa que converteix la ciutat en un autèntic mosaic multicultural. La Festa Intercultural és l'aparador d'aquesta realitat, amb la participació activa de tretze associacions que aportaran gastronomia, artesania, balls i músiques pròpies a l'activitat.

Més d'una desena d'entitats i un programa farcit de música i danses

Les entitats participants enguany són: l'Associació Africana de Solidaritat, l'Associació Cultural Argentina de Manresa, l'Associació Boliviana de Manresa, l'Associació de Colombians Residents al Bages, l'Associació d'Equatorians de Manresa, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, l'Associació de Ghanesos del Bages, l'Associació de Guineans de Manresa, l'Associació Islàmica Cultural de Manresa, l'Associació d'Amics del Senegal del Bages, l'Associació Cultural Romanesa de Manresa, la Federació de Joves Xinesos d'Ultramar i l'Associació Centre Cultural Xinès a Manresa.

A partir de 2/4 de 6 de la tarda, quan tindrà lloc la inauguració oficial a càrrec d'autoritats municipals, s'encetarà un seguit d'actuacions musicals i culturals que s'allargaran fins a la mitjanit. A més, la cita comptarà amb la presència institucional del cònsol del Senegal, coincidint amb el 25è aniversari de l'Associació d'Amics del Senegal del Bages.

Programa complet d'actuacions

17.30 h - Inauguració oficial

17.40 h - 18.20 h - Ghana: música i balls Kpalogo i Adowa

18.25 h - 19.05 h - Xina: balls i músiques tradicionals

19.10 h - 19.50 h - Senegal: sabar de la Teranga

19.55 h - 20.35 h - Bolívia: Morenada Lobos de Barcelona, Fraternitat Cultural Boliviana Poco-Locos i Grup Tinkus Kay'sur

20.40 h - 21.20 h - Argentina: tangos amb “Recen por mí”

21.25 h - 22.05 h - Romania: balls i música tradicional amb el grup Harmonia

22.10 h - 22.50 h - Camerun: balls i música del país

22.55 h - 23.35 h - Equador: música i cant amb Pato Cisneros

00.00 h - Tancament de la festa

Una aposta per la cohesió social i la ciutadania activa

La Festa Intercultural s'ha convertit en un dels actes més representatius del calendari cívic manresà. Malgrat la interrupció provocada per la pandèmia, aquesta 12a edició reafirma el compromís de la ciutat amb el treball comunitari, la convivència i el reconeixement mutu entre cultures. L'organització destaca la feina en xarxa de les entitats participants, que any rere any preparen la seva presència amb il·lusió i voluntat de compartir les seves arrels amb tota la ciutadania.

Amb entrada lliure i ambient familiar, la festa tornarà a omplir Sant Domènec de sons, sabors i colors d'arreu del món.