Sant Vicenç de Castellet amplia la Festa Major amb més activitats infantils

Del 5 al 14 de juliol, Sant Vicenç de Castellet viurà una Festa Major que es fa gran en durada, en implicació i en propostes per a tots els públics. L'edició d'enguany posa especial èmfasi en les activitats infantils, recupera clàssics molt esperats com la Festa de l'Espuma i estrena les figures de l'Hereuet i la Pubilleta, en un programa que combina tradició, cultura popular i grans noms de l'escena musical catalana.

Més protagonisme per al públic infantil

La programació infantil guanya pes en aquesta Festa Major, especialment entre el 7 i el 10 de juliol, quan cada tarda hi haurà activitats pensades per als més petits: tallers, espectacles i, com a novetat destacada, la recuperació de la Festa de l'Espuma. A més, s'hi afegeix una estrena simbòlica: les figures de l'Hereuet i la Pubilleta, que es presentaran durant la proclamació del pubillatge. "Volíem que els nens i nenes visquessin la Festa Major com una cosa seva", ha explicat el regidor de Joventut i Festes, Pau Polo. "Recuperar tradicions i afegir-ne de noves és una manera de fer-los partícips de la vida del poble".

Una prèvia amb energia i carrers plens de vida

Tot començarà el cap de setmana del 4 i 5 de juliol amb una prèvia que ja s'ha convertit en tradició: dinamització musical, Correfoc Infantil, Trobada de Gegants, cercaviles, sopars populars i diverses sessions de DJ faran que Sant Vicenç entri de ple en mode festa. "És el punt de trobada amb amics i veïns, aquells dies on el poble comença a agafar l'energia de la festa i els carrers es tornen a omplir de vida", afirma l'alcalde, Dani Mauriz.

Concerts potents i cultura popular al cap de setmana central

El cap de setmana central, del 11 al 13 de juliol, portarà els plats forts de la festa. Divendres hi haurà el correfoc d'adults i el concert de 31 FAM i Boom Boom Fighters, seguit del DJ Sendo. Dissabte al matí es lliurarà la Medalla de Sant Vicenç de Castellet 2025, i a la tarda serà el torn del Coro Rociero, el concert amb La Principal de la Bisbal, l'espectacle pirotècnic La Llegenda de Castellet i una intensa doble nit musical amb Verbena'm, 80 Principales i el DJ Creuss.

Diumenge hi haurà propostes tan diverses com el concurs de pesca, sardanes, Festival de Dansa, encierro pamplonica i una botifarrada popular amb dansa tradicional i concerts de cloenda a la plaça Onze de Setembre amb Coco i la DJ Anna Gisbert.

Un dilluns per acomiadar la festa a ritme tranquil

La festa no s'acabarà el cap de setmana: dilluns 14 de juliol, la celebració es tancarà amb una jornada pensada per a grans i petits. Hi haurà inflables a la piscina municipal, festa amb personatges animats, havaneres amb el grup Boira i la sessió final amb la DJ Neus González. Tot plegat, a la plaça Onze de Setembre, que enguany es consolida com a epicentre de la festa i acollirà les barraques de les entitats.

Una festa construïda col·lectivament

La Festa Major de Sant Vicenç de Castellet és possible gràcies a la participació de més de 30 entitats locals i el suport logístic dels serveis municipals, el voluntariat i el cofinançament de la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament reforça les mesures de seguretat i els protocols per garantir una festa inclusiva, segura i lliure de sexismes. "La Festa Major no seria possible sense el treball de moltes persones: entitats, personal de l'Ajuntament i veïns i veïnes que hi posen hores i il·lusió perquè tot surti bé", ha destacat l'alcalde.

Tota la informació, en línia

Els detalls del programa es poden consultar al web de l'Ajuntament i als canals oficials del consistori.