 Música antiga, jazz llatí i titelles, aquest cap de setmana a Riner

Aquest cap de setmana el municipi de Riner serà el marc d’una àmplia i variada programació cultural i lúdica que inclourà, el dissabte dia 5, un concert de jazz llatí a càrrec d’Armengou & Macià Duo i, el diumenge dia 6, una sessió matinal de titelles i un concert de música antiga protagonitzat per l’Ensemble Joan March. Les activitats formen part del programa #Rineréscultura, organitzat per l’Ajuntament de Riner i per altres entitats, i que enguany consta d’una vintena d’activitats artístiques i festives,

El cicle Itinera aterra el dissabte a les 19.00 h a Riner amb un concert d’Armengou & Macià Duo al restaurant-hotel Lumia at Villaró del Bosc. La parella artística proposa un viatge musical global, explorant sons de Cuba, Brasil, EUA, Mèxic, Argentina i altres països, combinant estils i estètiques molt diverses. El concert és de franc i els assistents que ho desitgin poden sopar després del concert al mateix establiment.

Armengou & Macià Duo



El diumenge, a partir de les 19.00 h, l’església del Santuari del Miracle acollirà el concert "El primer Requiem de Montserrat" a càrrec de la prestigiosa formació Ensemble Joan March. L’actuació, enquadrada en el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP), vol commemorar el mil·lenari de Montserrat amb una producció pròpia basada en obres de mestres del Santuari com Joan March (1582-1658), el seu primer compositor amb obra conservada; Miquel López o Joan Cererols. A les 17.00 h, a més, es durà a terme una visita guiada al Santuari del Miracle, que inclourà el retaule i el pati renaixentista de la Casa Gran..

Companyia El Príncep Totilau



Prèviament, el diumenge a les 10.30 h, el Celler de la Casa Gran del Miracle serà el marc de la representació de titelles "La flor romanial", una rondalla mallorquina a càrrec de la companyia El príncep totilau. Organitza l’activitat, que és gratuïta, l’associació Amics de la Casa d'Espiritualitat del Miracle.

El programa #Rineréscultura es desenvolupa entre maig i agost i inclou concerts de música antiga, clàssica, jazz, swing i versions, a més de tallers, xerrades, taules rodones i cinema, entre altres activitats.