Joan Pau Inarejos presenta a Solsona «Amb ulls de romànic»

El divendres 4 de juliol de 2025, a les 8 del vespre, tindrà lloc al Museu la presentació del llibre «Amb ulls de romànic», de Joan Pau Inarejos, periodista, locutor, guionista i divulgador artístic, més conegut a les xarxes socials com a @romaniccatala.

Amb un estil àgil, de vegades irònic i poètic, l'autor del perfil digital @RomànicCatalà va filant diferents aspectes de la plàstica romànica, des de les marededeus totèmiques fins a les cròniques visuals de l'Apocalipsi, passant per la violència extrema o les formes singulars de representar el temps i l'espai. Només cal afinar les pupil·les.

Cartell de l`activitat



Hi ha mirades que no s'obliden. Que et segueixen pertot arreu. El Crist de Taüll podria ser la nostra Mona Lisa?

Amb ulls de romànic proposa un viatge fascinant per l'art català dels segles XI al XII y XIII, tan rellevant i universal com sovint poc valorat o no prou explorat. Murs coberts amb colors llampants, extraordinàries escultures de fusta o prodigiosos claustres esculpits -on l'ànima troba pau i camins de fantasia- ens traslladen als anys fundacionals de Catalunya, i alhora són una constant font d'inspiració per a artistes i espectadors contemporanis.

L’entrada és gratuïta i no cal reserva prèvia.