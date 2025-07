Tastets de final de trimestre a l'institut Francesc Ribalta de Solsona

Jornada SOLSTEAM25.

El dissabte 29 de març de 9h a 14h, al Centre Cívic de Solsona va tenir lloc la jornada de Programació i Robòtica SOLSTAC a l'aula. Activitat subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en el marc dels programes de suport al desenvolupament local.

La jornada es va desenvolupar amb una gran oferta d’activitats diverses com la ponència i xerrada sobre “Ètica, funcionament i aplicacions de la IA ” a càrrec de Roger Codina Comellas, de l'Inst. Alexandre de Riquer de Calaf. Tallers de primària i secundària “Crea, inspira i empodera: Dissenyant un futur amb Cricut”. Visibilitzant dones STEAM que han destacat al llarg de la història.

També es creà l’espai MERCAT SOLSTEAM de posada en comú de les experiències de centre i, en concret, l’Institut Francesc Ribalta va presentar el projecte de robòtica realitzat a 4t d’ESO, El comptador de persones, explicat per en Jan Gangolells i sorgit a proposta de l’alumne de 1r de batxillerat, Miquel Pérez, guia de l’empresa Solsona Experience. Idea que no tan sols fou acceptada per l’alumnat de robòtica de l’Institut, sinó que també la van dur a terme amb èxit. Enhorabona, nois i noies!

I finalment es va fer una taula rodona: “Caçadors de talents STEAM” amb la participació de Pep Barrera Torrabadella, com a president de l’Associació d’Empreses de Cardona, Josep Maria Codina i Cardona, com a director del CRP del Solsonès i coneixedor dels centres educatius de la zona, i na Muntsa Muñoz Guixaró, com a membre de l’AFA de l’Inst. Francesc Ribalta.

SANT JORDI

Tal com marca la tradició, el dia de Sant Jordi és festa grossa a l'Institut Francesc Ribalta i el vam celebrar començant el dia amb una activitat del Pla lector, Jocs de català a les aules, per després passar a l’esmorzar tradicional i, tot seguit, baixar cap a la Sala Polivalent, on tingué lloc el certamen literari i el lliurament de premis a l’alumnat guanyador de cada una de les tres categories.

Els Jocs Florals són una cita literària consolidada al centre. Cada nivell educatiu va treballar una proposta diferent, la qual cosa va permetre als nois i noies explorar la seva creativitat literària a través de diversos gèneres i temàtiques. A 1r d’ESO, l’alumnat va generar un bestiari, inspirant-se en veus tan rellevants de la literatura catalana com Pere Quart o Josep Carner. Els estudiants de 2n d’ESO, d’altra banda, van revisar la llegenda de Sant Jordi amb imaginació i humor, i en van transformar diversos elements en textos instructius plens d’originalitat.

Els nois i noies de 3r d’ESO van optar per una lírica de caràcter intimista, amb composicions que van fer aflorar emocions tant en els autors com en els lectors. A 4t d’ESO, els grans d’aquesta etapa, van treballar el sermó, un gènere poètic d’origen medieval que, amb to satíric i humorístic, convida a la reflexió crítica.

Finalment, l’alumnat de batxillerat va explorar tant la narrativa com la poesia, i ens van regalar autèntiques joies literàries que demostren el seu compromís, sensibilitat i maduresa creativa.

La diada va cloure amb un partit de super bowl. L’equip del professorat va ser el guanyador. Enhorabona professorat i tots els premiats literaris!

FIRA FES-TE SALUT

L’Institut Francesc Ribalta va participar amb l'alumnat de CFGM dinamitzant activitats preparades per ells mateixos dins del projecte de síntesi a la I Fira FES-TE SALUT, amb una parada el divendres 25 i dissabte 26 d'abril a Manresa. Fou una fira oberta a tot el públic: joves, col·lectius juvenils, famílies i professionals.

Fira Fes té salut



FES-TE Salut és una fira pensada per a viure la salut en primera persona. El Palau Firal de Manresa es va convertir en un gran espai d'exploració, reflexió i acció al voltant de la salut dels joves. L'objectiu era acostar-los a les eines, recursos i experiències disponibles en el territori per afavorir hàbits saludables i benestar integral. Per aconseguir-ho, les entitats del territori que ofereixen serveis i atenció a joves (incloent-hi entitats del tercer sector, institucions públiques, entitats privades i grups de recerca) van proposar més de 70 propostes d'activitats dinàmiques, immersives, participatives i basades en l'evidència científica .

INTERCANVI de 3r d’ESO a SOLINGEN, ALEMANYA

Del 8 al 14 de juny l’alumnat de 3r d’ESO va compartir classes i activitats amb l’alumnat alemany del centre Alexander-Coppel-Gesamtschule de Solingen. El programa s’emmarcava en l’intercanvi en què van participar 29 alumnes.

Intercanvi Solingen Institut de Solsona



A l’abril aquests alumnes van viatjar a Alemanya. Després va ser el torn d’acollir a Solsona l’alumnat alemany que ens visitava. Junts, van descobrir la Barcelona modernista (el Park Güell i el Recinte Modernista de l’Hospital Sant Pau), el parc cultural de la muntanya de sal i el castell medieval de Cardona. També hi va haver espai per a conèixer Solsona i les seves institucions (l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès) i per a aprendre sobre la cultura catalana. Fins i tot, l’alumnat va ballar sardanes: el Coti x Coti i la sardana de Solsona!

LES GRADUACIONS DE L’INSTITUT

El divendres 16 de maig l’alumnat de 2n de batxillerat va celebrar la seva graduació al Teatre Comarcal del Solsonès. Fou una cerimònia lluïda, festiva i participada ja que era el mateix alumnat l’encarregat de dinamitzar i conduir l’acte amb actuacions diverses, cançons, vídeos de les sortides fetes al llarg d’aquest 2n curs, així com tampoc no podia faltar el lliurament d’orles. Enhorabona, nois/noies del curs 2024-2025, ja sou batxillers o batxilleres! Ara emprendreu un nou camí ple de sorpreses, il·lusions i futur. Endavant!

Així mateix, el divendres 30 de maig va tenir lloc la graduació de cicles formatius de grau mitjà i superior juntament amb la del curs IFE (Itineraris Formatius Específics) a la Sala Polivalent. Una celebració emotiva, en la qual una bona part de l’alumnat ja iniciava els camí cap al món laboral i, per tant, s’acomiadava del món acadèmic. També fou bastant participatiu i hi hagué l’entrega d’orles, juntament amb el comiat entranyable del professorat que els ha acompanyat al llarg dels cursos. Cal felicitar-los i desitjar-los molts encerts en el nou camí professional.

I l’ùltima graduació a celebrar-se, perquè ve marcada pel calendari escolar, fou la del divendres 20 de juny de 4t d’ESO al vespre. L’acte tingué una molt bona assistència de les famílies i en podem destacar l’excel·lent participació de l’alumnat en el disseny i l’estructura de l’acte, així com en les actuacions dinàmiques i festives. Cal agrair, també, el suport i la coordinació de tot l'equip de professorat i tutors i tutores. Enhorabona a tot l’alumnat de 4t d’ESO que s’ha graduat i que ha conclòs una etapa d’educació obligatòria, en la qual han forjat bones amistats, han crescut junts i han après. Per molts anys!

EL TEATRE de 1r d’ESO, Multivers Shakespeare.

El divendres 30 de maig també va tenir lloc la representació de l’obra Multivers Shakespeare, participada i protagonitzada per l’alumnat de 1r d’ESO de l’Institut i com a producte final de la matèria de projectes.

L’alumnat va pujar a l’escenari del Consell Comarcal de Solsona per tal de representar l’obra Multivers Shakespeare, un projecte teatral que culmina el treball del tercer trimestre dins la matèria de projectes.

Al llarg del trimestre, l’alumnat ha llegit el llibre original en castellà i n’ha fet una traducció col·lectiva al català, adaptant-lo per fer-lo més proper i comprensible.

El treball no s’ha limitat al text: l’alumnat s’ha organitzat en comissions per a dur a terme totes les tasques necessàries a fi d’aixecar l’obra. Així, hi ha hagut un grup d’actors i actrius, una comissió encarregada de l’atrezzo i una altra centrada en la part audiovisual. Tots ells han treballat col·laborativament i amb gran implicació.

Com a part del procés de preparació, els estudiants també van fer una estada a Can Joval, on van participar en tallers per assajar, aprofundir en les tècniques teatrals i cohesionar el grup. Aquesta vivència ha estat clau per al resultat final, que el públic va poder gaudir en una representació plena de talent, entusiasme i creativitat.

L’experiència va ser molt enriquidora i va permetre a l’alumnat aprendre d’una manera significativa, tot fomentant la responsabilitat, la cooperació i el gust per les arts escèniques.

Cal felicitar els protagonistes de 1r d’ESO per la lluïda representació i, així mateix, agrair la multitudinària assistència de públic, ja que ens encoratja a tot el professorat a continuar dedicant-hi esforços mils. Gràcies a tots!

JORNADA LÚDICA I ESPORTIVA

El dijous 19 de juny, durant tot el matí, va tenir lloc la jornada esportiva de l’Institut, en la qual l’alumnat i el professorat va canviar d’emplaçament i es va traslladar amb mitjans sostenibles (caminant, corrent o en bicicleta) a les instal·lacions del càmping del Solsonès. En arribar-hi, van gaudir d’un bon esmorzar (coca, entrepans, fruites diverses…) ofert per l’Institut. A continuació, es desenvolupà la jornada de manera lúdica, fresca, esportiva i festiva. Gràcies als organitzadors per a fer possible que el dia fos una festa a la fraternitat!

NOUS ESPAIS DE JOC AL CENTRE

Al llarg d'aquest curs, els alumnes de PFI i IFE han estat treballant conjuntament en un projecte col·laboratiu amb l'objectiu de millorar i dinamitzar diferents espais de joc al nostre centre. Gràcies a la seva implicació, s'ha realitzat: la instal·lació d'una segona taula de tennis taula i l'adequació general de l'espai. La rehabilitació de la zona de joc de bitlles catalanes, amb la intenció de recuperar i posar en valor aquest joc tradicional. El marcatge de línies i la senyalització d'un espai per a practicar el salt de llargada. A cadascuna d'aquestes zones hi ha instal·lats uns cartells de fusta amb la normativa del joc i de l'espai, elaborat també per l’alumnat.

També volem destacar que estem molt agraïts al Club de Bitlles d'Olius, ja que ens ha fet una donació d'un joc de bitlles que tenien, i que a partir d'ara podrem fer servir a l'Institut.

I FINALMENT, EL TANCAMENT DE CURS 2024-2025 A LA SALA POLIVALENT

El divendres 20 de juny alumnat i professorat de l’Institut Francesc Ribalta es va traslladar a la Sala Polivalent de Solsona per tal de celebrar l’Acte de final de curs 2024-2025. Tal com s’ha anat celebrant any rere any, l’alumnat, coordinat pel professorat, tutors i la Comissió de Festes, va participar-hi amb actuacions molt treballades i lluïdes, tals com acrosport, els de 1r d’ESO amb l’actuació musical Combo, el projecte Fem òpera de 2n ESO, projecte Cançó de l’Estiu (coordinació coeducació)