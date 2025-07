Més de 300 persones celebren els 60 anys de l'AEIG Pare Claret de Solsona

El divendres 27 de juny, el Cinema París es va omplir de gom a gom per acollir un acte molt especial: la presentació del documental 60 anys i un conte de bona nit, el punt culminant d’un any intens de celebracions pels 60 anys de l’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret, que han contat amb un programa d’actes amb activitats com la primera Cursa Llobatons, un dinar de germanor per Sant Jordi i la confecció d’una catifa de corpus dedicada a l’aniversari. L’esdeveniment, obert a tothom, va reunir infants, joves, excaps, famílies i escoltes de diferents generacions en un vespre ple d’emoció, records i celebració pel que representa l’escoltisme a Solsona

No hi van faltar les crispetes per acompanyar el documental

L’acte va començar amb un discurs d’agraïment i benvinguda que reflectia el sentiment comparti de tots els qui han format part de l’agrupament durant aquestes sis dècades. “Ens omple de felicitat veure el cinema tan ple de gent i comprovar que l’escoltisme ha sigut, és i serà una part molt important de tots nosaltres”. També es va recordar com, més d’un any enrere, l’equip de caps actual va començar a imaginar aquest projecte, que acabaria convertint-se en un documental per mostrar què és realment el cau: què hi fem, per què ho fem i amb quines il·lusions i dificultats ho fe possible

Parlament de benvinguda

El resultat va ser un audiovisual que reflecteix la vida d’un any qualsevol a l’Agrupament, amb activitats tan emblemàtiques com l’acampada de Sant Jordi, la catifa de Corpus, els passos de branca, els campaments d’estiu o la promesa escolta. A tot això s’hi sumen entrevistes a exmembres de diferents generacions, que aporten una mirada profunda i emotiva sobre l’impacte que ha tingut l’agrupament al llarg del temps

Agraïments al Pau Aguilera

La projecció va estar carregada de moments entranyables, rialles i algun llàgrima discreta, i va concloure amb un sentit agraïment al Pau Aguilera, autor del documental, que va ser rebut amb un llarg aplaudiment i un ram de flors. Sense ell, tal com van remarcar les caps, res d’això hauria esta possible.

60 anys AEIG Pare Claret Solsona

La celebració no va acabar aquí. Tot seguit, el pati del cau es va transformar en un espai de trobada amb sopar a peu dret i música en directe a càrrec de Júlia Xandri. En un ambient distès i familiar, es va festejar el passat, el present i el futur de l’agrupament, i es va reforçar un missatge molt clar: l’escoltisme continua sent essencial per educar persones compromeses, crítiques i actives dins la nostra societat

60 anys i un conte de bona nit no només és un documental. És un homenatge sincer a tot el que s’ha viscut al cau, i una empenta per continuar escrivint la història de l’AEiG Pare Claret amb la mateixa passió i compromís de sempre.

Imatges del sopar a peu dret al Cau

Sopar al Cau

Sopar al Cau

Sopar al Cau

Sopar al Cau

