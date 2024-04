L'estalvi de l'aigua ha estat l'eix principal de la 7a edició de L'Ecovita de Riells i Viabrea

Aquest cap de setmana, Riells i Viabrea ha acollit la 7a Fira Ecovita, la fira mediambiental del Montseny on hi han participat productors, distribuïdors i venedors de productes ecològics i respectuosos amb el medi ambient. Posant l’accent en l’episodi d’extrema sequera que estem patint, l’edició d’enguany s’ha centrat en l’estalvi d’aigua.

L’Ecovita va començar divendres amb l’espectacle infantil i familiar de circ La huerta al mundo a càrrec de la companyia Sonriexnarices, i la xerrada Empremta hídrica: més enllà de l’estalvi d’aigua a càrrec de Natalia Barrios i Josep Maria Aumedes, d’abastaments d’aigües del Tordera, on van explicar com afecten els actes menys perceptibles en el consum de l’aigua.

De les activitats del dissabte, destaquen la xerrada demostrativa sobre l’estil de vida amb residu zero, impartida per Esther Peñarrubia, on els assistents han pogut aprendre a aplicar tècniques senzilles per reduir el consum d’envasos en tots els àmbits de la vida. I el taller d’aprendre a conrear bolets comestibles sobre materials reciclats a càrrec de Boscum Espai de Tallers. El grup Soul&Sunrise, es varen encarregar de posar música per acabar la jornada amb un concert de versions.

Del diumenge, es va celebrar l’espectacle infantil Aigua, terra, sol… i què més necessita l’hort?, un show on els més petits han pogut descobrir que cal per què creixin les verdures. També per als infants, s’ha realitzat el taller infantil No em toquis la closca! on han pogut conèixer de prop la Tortuga Emys, un animal en perill d’extinció. Al migdia es va celebrar l’audició i ball de sardanes a càrrec de l’Associació Banda-Cobla Col·legi Santa Maria i la Colla Sardanista de Riells i Viabrea, i per dinar, la Colla de diables Les vírboles ha organitzat al pavelló municipal, una calçotada popular amb calçots, botifarra i cansalada.

"L’Ecovita, un any més, expressa el nostre compromís amb la sostenibilitat i la preservació del medi ambient. Estem encantats de veure com aquesta iniciativa continua creixent any rere any, connectant amb pràctiques més respectuosesamb el planeta i inspirant canvis positius en la nostra manera de viure”, ha manifestat l’alcalde de Riells i Viabrea, Josep Maria Bagot.