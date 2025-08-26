«Aquest estiu, Patrimonieja» a la demarcació de Barcelona

Grans equipaments museístics despleguen itineraris singulars, tallers per als més petits i propostes immersives que conviden a descobrir el patrimoni de Barcelona amb ulls nous i a viure’l com una experiència vibrant i participativa. Sota el lema “Aquest estiu, Patrimonieja”, el patrimoni cultural es transforma en un escenari viu i sorprenent.
El programa, impulsat pel Departament de Cultura, desplega a tot Catalunya un centenar d’activitats, per a tots els públics, i moltes d’elles són gratuïtes. L’objectiu: acostar el patrimoni a tothom a través d’experiències artístiques i visites temàtiques en escenaris excepcionals com castells, monestirs, museus i jaciments arqueològics. La programació completa es pot consultar en aquest enllaç de l’Agenda d’activitats al portal del Patrimoni Cultural de la Generalitat.
Noves mirades
Un dels puns de partida és el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), que acull exposicions de primer nivell. D’una banda, “Sardenya: l’illa megalítica”, oberta fins al 2 de novembre de 2025, que mostra la riquesa del megalitisme sard i les formes de vida de comunitats fascinants com la civilització nuràgica. De l’altra, “IMPERIVM. Històries romanes”, que presenta Roma a partir de més de 200 peces arqueològiques i recursos immersius com videomapatges, projeccions i dramatúrgia contemporània.
El MAC també proposa la visita “Una Mirada LGTBI+ al MAC”. Un itinerari que aplica l'arqueologia amb perspectiva LGTBI+ a la col·lecció permanent i temporal del MAC Barcelona convidant el visitant a reflexionar sobre com les nostres mirades contemporànies influeixen en la interpretació de l’arqueologia. Els més petits també tenen el seu espai en el taller “Vine a jugar al MAC” amb propostes lúdiques de tota mena per apropar-se a l'arqueologia des d'una manera divertida.
Viatge en el temps
El Museu d’Història de Catalunya, per la seva banda, proposa un autèntic viatge en el temps, des de la prehistòria fins a l’actualitat, ple de curiositats i anècdotes amb la visita guiada "Catalunya, un viatge en el temps".
Terrassa esdevé un altre pol d’atracció cultural. Al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) s’hi pot visitar l’exposició “La revolució de l’automòbil”, una mostra que recorda com Catalunya va ser pionera en la fabricació de vehicles entre finals del segle XIX i els anys trenta del segle XX. No és només una exposició de màquines; és també un viatge immersiu per entendre com la indústria va transformar la societat i els costums. I per als més menuts, el MNACTEC ofereix l’espai “Explora 0-6”, dissenyat perquè els infants puguin jugar i experimentar amb materials i aparells científics i tècnics.
D’altra banda, el cicle Passat/Present, comissariat per Frederic Montornés, porta l’art contemporani a espais patrimonials singulars. Aquest estiu, la Casa Bloc de Barcelona acull la instal·lació “Campo/Contracampo” de Manolo Laguillo, mentre que el Vinseum de Vilafranca del Penedès presenta les obres “Un paisatge possible” i “Intents de reconstrucció” d’Ignasi Aballí. Aquest diàleg entre art actual i espai històric ofereix al visitant noves maneres de mirar i entendre el patrimoni.
Finalment, en el marc del projecte “Catalunya, país d’arxius”, diversos arxius proposen exposicions temporals que rescaten documents i històries de gran valor. Entre elles destaca la mostra “Transmet Transició. Carlos Bosch, 1976-1981” a l’Arxiu Nacional de Catalunya, que recull en imatges un període clau de la història recent del país a través de la mirada d’aquest fotògraf.
Grans festivals als espais patrimonials
Al llarg de tota la geografia catalana, es pot gaudir d’activitats que obren el patrimoni a la ciutadania a través de propostes artístiques i visites temàtiques que ensenyen aquests espais plens d’història des de mirades i perspectives diferents.
L’imponent Castell de Cardona acollirà el 30 d’agost un dels moments més especials de l’estiu: el concert de la cantant Mariona Escoda, guanyadora del popular concurs Eufòria. L’actuació s’inclou dins del Cicle Espais, una iniciativa que porta artistes contemporanis a actuar en escenaris patrimonials amb encant.
Altres cites musicals destacades són el festival Schubertíada, a l’Alt Empordà, que, fins al 31 d’agost, torna a omplir de música clàssica la Canònica de Santa Maria de Vilabertran; i el Festival de Música de Sant Pere de Rodes, que se celebra fins al 30 d’agost en aquest monestir romànic, suspès sobre el Cap de Creus i el Mediterrani.
A banda de concerts, hi ha programades, per exemple, visites teatralitzades al Castell de Cardona; una gimcana familiar al majestuós Castell de Miravet; així com activitats creatives al Museu d’Art de Girona i al MAC Barcelona. Destaquen novetats com la visita a la Pedrera del Mèdol, que recentment s’ha incorporat al MNAT, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.