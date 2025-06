Barcelona és una ciutat que respira arquitectura. Des de les formes orgàniques de Gaudí fins al llegat racionalista del segle XX, passant per les transformacions urbanístiques que han definit la seva relació amb el mar, els barris i la mobilitat. En aquest context, les Setmanes d’Arquitectura són una gran celebració per reforçar la relació entre l’arquitectura i la ciutadania. Des del 12 de maig i fins al 28 de juny, set setmanes en què la ciutat s’omple de rutes, xerrades, tallers, exposicions i activitats lúdiques per a tots els públics.

Aquest any, les Setmanes aposten per un enfocament participatiu i transversal: més de 200 activitats gratuïtes es despleguen pels barris, involucrant veïnat, professionals, estudiants i curiosos. A més, es recuperen espais poc accessibles amb la iniciativa Espais Ocults, que permet visitar edificis singulars generalment tancats al públic. Tot plegat busca acostar la ciutadania a l’arquitectura no només com a disciplina tècnica o artística, sinó com a part fonamental del nostre entorn i benestar quotidià.

A partir del 10 de juny, la programació pren un impuls amb propostes que combinen pensament, pràctica i vivència arquitectònica. Algunes s’adrecen al gran públic i d’altres a un públic més especialitzat, però totes parteixen d’un mateix objectiu: posar en valor la ciutat construïda, debatre sobre com habitem els espais i descobrir mirades noves sobre el patrimoni i la innovació.

Ruta pel llegat del modernisme a Gràcia

Clara Anton

🗺️ Rutes pel racionalisme: una nova manera de llegir la ciutat

L’11 de juny es presenta el Mapa de la Ruta del Racionalisme, una eina que convida a explorar alguns dels edificis més destacats de l’arquitectura racionalista a Barcelona. Aquesta nova cartografia posa el focus en espais com la Casa Bloc, el Canòdrom, el Pavelló de la República o l’antiga editorial Gustavo Gili, mostrant com aquest moviment va transformar la ciutat durant la primera meitat del segle XX.

Les activitats inclouen rutes guiades i accions urbanes que no només mostren els edificis, sinó que expliquen el context social i polític en què van ser construïts. Fins i tot hi ha espai per a l’experiència sensorial: la visita al solstici d’estiu a la Fundació Miró combina arquitectura i astronomia en un escenari emblemàtic del Montjuïc.

🏆 Premis FAD i converses DesenFADades

Els Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme, que es lliuren el 10 de juny, són un dels esdeveniments centrals. Creats el 1958, són els guardons més antics i prestigiosos de l’àmbit ibèric. Enguany, la cerimònia tindrà lloc al Teatre Lliure, i s’hi reconeixeran projectes en arquitectura, paisatge, interiorisme i intervencions efímeres.

A més, el 12 de juny, el reconegut arquitecte xilè Smiljan Radić, president del jurat internacional, oferirà una conferència al Disseny Hub. En paral·lel, el cicle DesenFADades al Giardinetto oferirà converses informals entre arquitectes sobre el procés creatiu, els desafiaments de la professió i la dimensió més humana del disseny.

🎭 Fora de Si: l’arquitectura en clau performativa

La Galeria H2O de Gràcia acull el cicle Fora de Si, on l’arquitectura es troba amb les arts escèniques, la música i la performance. Durant tres sessions, parelles d’artistes i arquitectes exploraran noves formes de comunicar i pensar els espais a través del cos i el so.

Clàudia Pagès i Adrià Targa (11 de juny), Laia Estruch i Clara Aguilar (19 de juny), i Anna Cornudella amb Rosa Tharrats (20 de juny), són algunes de les veus que experimentaran amb els límits entre disciplines. L’objectiu? Obrir finestres a la imaginació i entendre que l’arquitectura no només es construeix amb formigó, sinó també amb idees i emocions.

🔊 Tinc un problema, sento el soroll

En una ciutat on la contaminació acústica és una problemàtica creixent, aquesta activitat vol reflexionar sobre com el so condiciona la nostra experiència urbana. Dirigida al públic general, Tinc un problema, sento el soroll proposa l'11 de juny un recorregut sonor i una conversa col·lectiva per fer aflorar una dimensió sovint ignorada de l’arquitectura: l’acústica dels espais urbans.

🏗️ URBANEW: cap a una rehabilitació industrialitzada i sostenible

El projecte URBANEW presenta una guia innovadora per a la rehabilitació d’edificis amb criteris industrialitzats i baixos en emissions. Aquesta iniciativa busca accelerar la regeneració urbana amb solucions sistematitzades, aplicables a l’habitatge social i als barris vulnerables. És una proposta pensada per tècnics i administracions, però amb implicacions directes per a la qualitat de vida dels ciutadans.

Capital Mundial de l'Arquitectura

Barcelona és ciutat d’arquitectura per la bellesa i singularitat de molts dels seus edificis, per la manera en què té cura d’un patrimoni arquitectònic que té segles, per l’ambició sostinguda d’oferir espais públics acollidors, accessibles i inclusius. La UNESCO-UIA l’ha nomenat Capital Mundial de l’Arquitectura 2026. L’arquitectura, l’urbanisme i el paisatgisme d’una ciutat diversa, densa, amb recursos naturals limitats i clima mediterrani, s’enfronten a reptes de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. Què és la capitalitat?

Divulgació. Serà un gran esdeveniment adreçat a divulgar i comunicar els valors i la capacitat transformadora de l’arquitectura, l’urbanisme i el paisatgisme.

Serà un gran esdeveniment adreçat a divulgar i comunicar els valors i la capacitat transformadora de l’arquitectura, l’urbanisme i el paisatgisme. Promoció. Es donaran a conèixer i es projectaran arreu del món el patrimoni i l’arquitectura barcelonins i catalans.

Es donaran a conèixer i es projectaran arreu del món el patrimoni i l’arquitectura barcelonins i catalans. Coral. La Capitalitat és una estructura oberta i en xarxa que no parteix de zero, sinó que s’integra en el sistema de divulgació i promoció de la disciplina de la nostra ciutat.

La Capitalitat és una estructura oberta i en xarxa que no parteix de zero, sinó que s’integra en el sistema de divulgació i promoció de la disciplina de la nostra ciutat. Oberta. L’esdeveniment demana la col·laboració de tota la comunitat, de les entitats professionals i culturals, de les institucions i escoles, i convida especialment la ciutadania a participar en els esdeveniments que tindran lloc l’any 2026.

L’esdeveniment demana la col·laboració de tota la comunitat, de les entitats professionals i culturals, de les institucions i escoles, i convida especialment la ciutadania a participar en els esdeveniments que tindran lloc l’any 2026. Llegat. Aspira a deixar un llegat material i immaterial a la ciutat i mantenir vius els seus objectius més enllà del 2026.

En el marc de la designació de Barcelona com a Capital Mundial de l’Arquitectura 2026 per la UNESCO-UIA, la Fundació Mies van der Rohe - Ajuntament de Barcelona llança una convocatòria oberta a totes les entitats professionals i culturals, institucions i escoles que vulguin participar-hi. A partir del 5 de setembre i fins al 15 d’octubre, es poden inscriure les propostes per configurar una àmplia programació d’exposicions, rutes, tallers, portes obertes, instal·lacions, conferències i concursos pensats per a la ciutadania, distribuïda pels 10 districtes de la ciutat.