Les teves sèries i pel·lícules preferides, ara també en català

Davant la crisi d'immersió lingüística que pateix el català, cada vegada hi ha més persones que volen veure contingut audiovisual en la seva llengua. Ara, Movistar Plus+ fa un pas endavant i també posa a disposició dels usuaris un espai en català amb cinema, sèries, documentals i produccions infantils.
Per només 9,99 euros al mes, sense permanència, podràs accedir a un ampli catàleg des de qualsevol dispositiu (Smart TV, ordinador, mòbil o tauleta), amb la possibilitat de fer fins a dues reproduccions simultànies.
Quins beneficis té veure contingut en català?
Apostar pel català a les plataformes no és només una qüestió d’entreteniment: és també una manera de donar suport a la llengua i a la cultura, acostant-la a les noves generacions i fent-la present al dia a dia. Tant si vols reviure grans clàssics com descobrir les últimes estrenes, ara tens l’oportunitat de fer-ho en el teu idioma.
També significa proximitat i naturalitat per als parlants nadius, que poden gaudir de les històries en la seva llengua materna. Per als infants i joves, és una eina clau per créixer i educar-se en català, combinant diversió i aprenentatge sense renunciar a la qualitat. I, per als estudiants de la llengua, pot ser una manera amena i pràctica de millorar-ne la comprensió.
Amb una navegació senzilla i una aplicació pròpia molt intuïtiva, la subscripció és ràpida i còmoda. En pocs minuts podràs començar a gaudir de la teva sèrie preferida en català, sense complicacions i des de qualsevol lloc.
