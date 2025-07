Els perjudicis de l’edatisme: com detectar-lo per combatre'l

L’edatisme és la discriminació per raó d’edat, generalment dirigida cap a les persones de més de 55 anys. Afecta una de cada tres persones a Europa que en algun moment de la seva vida són víctimes d'alguna situació discriminatòria relacionada amb la seva edat. Aquest fenomen està estretament lligat amb la manera en què entenem la vellesa i l'envelliment, com ens relacionem amb altres generacions, així com amb la forma en què es perpetuen estereotips i idees preconcebudes sobre la gent gran que limiten la comprensió de la diversitat de la vellesa.

És per això que des de la Fundació "la Caixa" han posat en marxa diverses accions per tal de detectar i prevenir aquests perjudicis a través d'accions de sensibilització comunitària com ara la publicació d'un glossari sobre edatisme, tallers o campanyes de conscienciació a la ciutadania. També aporta recursos per gestionar situacions discriminatòries, amb activitats intergeneracionals.

Evitar expressions discriminatòries

Una de les accions de la Fundació "la Caixa" és la publicació del Glossari sobre l'edatisme, un document de consulta que permet detectar frases o expressions sovint errònies. Els estereotips com “ja no serveixen per a res”, “són mèdics dependents” o “estan enrabiats”, fan que es minimitzin les seves capacitats, es redueixin oportunitats professionals, i fins i tot, es limitin l’accés a determinats serveis sanitaris. A més, pot impactar en la seva autoestima, autonomia o salut mental.

El glossari de la Fundació "la Caixa" recull 45 termes creats per les mateixes persones d’edat, com a part d’un procés amb més de 300 aportacions. Serveix com a eina per conscienciar i substituir vocabulari inadequat en institucions, mitjans i família. Segons el glossari hi ha tres formes principals de discriminació lingüística i social:

Infantilització : tractar com a infants, amb to exaltat i diminutius "vellet, iaiet" o expressions possessives com "la nostra gent gran, els nostres avis, etc".

: tractar com a infants, amb to exaltat i diminutius "vellet, iaiet" o expressions possessives com "la nostra gent gran, els nostres avis, etc". Despersonalització: homogeneïtza persones com a “jubilats”, “pensionistes” o “la tercera edat”, sense reconèixer la seva singularitat.

homogeneïtza persones com a “jubilats”, “pensionistes” o “la tercera edat”, sense reconèixer la seva singularitat. Deshumanització: falta d’empatia, privació de decisions personals o ús de termes pejoratius: "carca, trasto".

En una entrevista, la Dra. Vânia de la Fuente‑Núñez destaca com l’edatisme és una realitat global que afecta tant joves com persones grans, sovint de manera invisibilitzada i creuada amb altres formes de discriminació com el sexisme. Subratlla la necessitat de canviar la cultura i el llenguatge al voltant de l’envelliment, fomentar relacions intergeneracionals i promoure l’educació des de la infància per combatre estereotips. També posa en valor iniciatives com habitatges compartits entre generacions i campanyes de sensibilització globals, remarcant que la longevitat pot ser una oportunitat per reforçar la convivència i la cohesió social.

Com detectar i combatre l’edatisme

Els efectes de l'edatisme en la societat són nombrosos i alguns fins i tot poden limitar la vida d'aquestes persones o excloure-les d'entorns socials i laborals. Segons la Fundació "la Caixa" els efectes són els següents:

Les actituds negatives sobre la vellesa limiten la vida , perquè no se’ls ofereixen les mateixes oportunitats que a les altres persones.

, perquè no se’ls ofereixen les mateixes oportunitats que a les altres persones. S’invisibilitza el col·lectiu de la gent gran, perquè es dona per fer que no tenen res o ben poc per aportar.

de la gent gran, perquè es dona per fer que no tenen res o ben poc per aportar. Com que no tenen res per aportar, se les exclou de l’entorn laboral.

Com que es considera que no s’hi pot fer res, se’ls limiten atencions o tractaments que poden necessitar.

En aquest sentit, la Fundació "la Caixa" ha posat en marxa diversos tallers de reflexió i sensibilització participatius com el de Com detectar i prevenir l’edatisme per tal de detectar expressions estigmatitzants, donar recursos per gestionar situacions discriminatòries i prendre mesures promovent, entre les persones grans, accions de sensibilització en entorns comunitaris a través del voluntariat.

Assenyalant l'edatisme

Iniciatives de campanyes com Assenyalant l’edatisme, posen de relleu i qüestionen els prejudicis per l'edat. En aquesta campanya, emmarcada dins del Dia Mundial del Bon Tracte a la Gent Gran, es proposa un experiment social amb vuit persones desconegudes de diferents generacions per descobrir fins a quin punt ens afecten els estereotips o de com assumim que certes coses com nedar cents de quilòmetres a l'any o començar una carrera universitària estan reservades per unes edats concretes.

La Fundació "la Caixa" també impulsa debats intergeneracionals, uns espais de conversa oberts entre persones de totes les edats per tal de promoure la comprensió mútua i l'educació. També es treballa la formació de docents per fomentar actituds empàtiques i la convivència entre generacions.

Quins beneficis aporta eliminar l'edatisme?

Detectar i combatre l'edatisme implica actuar des del llenguatge, la cultura, l’educació i les polítiques públiques. Les accions que engloben tallers, glossaris, campanyes i espais intergeneracionals són clau per construir una societat més justa, diversa i inclusiva per a totes les edats. Els principals beneficis l'edatisme són els següents: