Finançament sense complicacions: la solució de Barna Credit

L’accés al crèdit és essencial per a empresaris, constructors o hotelers que volen fer créixer els seus projectes. Però massa sovint, el camí cap a un préstec hipotecari esdevé una cursa d’obstacles plena de requisits difícils i terminis eterns. Les entitats bancàries tradicionals imposen condicions rígides i poc adaptades a la realitat immediata dels negocis.

Segons Marta Esteve, directora de Barna Credit, aquest escenari és habitual. “Rebem molts professionals amb idees clares i projectes viables que es veuen encallats per la manca de finançament. La nostra tasca és desbloquejar aquestes situacions oferint solucions reals i immediates.”

Marta Esteve, directora de Barna Credit

Nació

Quan el finançament es frena

La manca de liquiditat pot suposar un fre important. Tant si es tracta d’un promotor que necessita adquirir un immoble com d’un hoteler que vol renovar les instal·lacions, els terminis i requisits dels bancs poden posar en perill operacions estratègiques.

Jordi Miret, promotor immobiliari, ho va viure en primera persona. “Teníem una oportunitat única per adquirir un edifici i rehabilitar-lo, però els bancs trigaven massa. Amb Barna Credit, vam aconseguir el finançament en pocs dies. Van ser clars, ràpids i flexibles.”

També Laia Soler, propietària d’un petit hotel a la Costa Brava, destaca l’eficiència de Barna Credit. “Volíem fer obres abans de la temporada d’estiu, però cap banc ens facilitava les coses. Amb Barna Credit, vam trobar una resposta àgil i personalitzada.”

Solucions a mida

El que realment diferencia Barna Credit és la seva capacitat d’adaptar-se. Aquí, cada cas es tracta com a únic. No només es concedeixen préstecs: s’escolta, s’analitza i s’ofereix una proposta específica per a cada situació.

Marta Esteve ho explica clarament: “Treballem amb sectors que no poden esperar. Sabem que el temps juga en contra i, per això, oferim una resposta ràpida i adaptada a cada context.”

Pere Valls, empresari logístic, confirma aquesta filosofia. “Volíem ampliar la nostra nau, però els bancs ens exigien condicions que no encaixaven amb el nostre calendari. A Barna Credit ens van entendre i van actuar amb agilitat.”

Un suport que va més enllà del crèdit

Més enllà de concedir finançament, Barna Credit aposta per establir una relació de confiança i continuïtat amb els seus clients. Això implica no només donar resposta a una necessitat puntual, sinó acompanyar els professionals en el desenvolupament dels seus projectes a llarg termini.

És el cas de Carla Borràs, interiorista especialitzada en espais comercials. “Amb Barna Credit no només vam trobar finançament per a un projecte concret. També ens van ajudar a planificar les inversions dels pròxims mesos, amb una visió estratègica. Ens sentim acompanyats, no només finançats.”

Acompanyament constant

Obtenir un préstec no hauria de convertir-se en una càrrega. A Barna Credit, cada pas del procés es fa amb l’acompanyament d’un equip expert que entén la importància del projecte que hi ha darrere de cada sol·licitud.

Com diu Marta Esteve, “Sabem que darrere de cada préstec hi ha una història, un esforç i una visió. El nostre compromís és fer-ho possible amb claredat, eficiència i empatia.”

Un impuls per al teu negoci

Un préstec hipotecari ha de ser una eina per créixer, no un obstacle. Amb Barna Credit, empresaris i constructors, entre altres, poden comptar amb finançament ràpid, flexible i adaptat a les seves necessitats reals.

Si el teu projecte necessita un impuls, Barna Credit està al teu costat. Amb un equip que escolta, entén i actua, tens l’oportunitat de fer realitat les teves idees. Contacta amb ells i transforma el teu projecte en una realitat tangible.