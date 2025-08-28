La música barroca torna a omplir de vida l’església de Sant Martí Sescorts

El Festival de Música Barroca de Sant Martí Sescorts arriba a la seva 9a edició enguany consolidant-se com una de les cites culturals més singulars de la comarca. Durant els dies 5, 6 i 7 de setembre, l’església romànica de Sant Martí es convertirà en l'escenari principal del certamen, on es podrà gaudir de la sonoritat pura de la música barroca en un espai sense amplificació elèctrica i amb tota l’autenticitat del seu context històric.
La singularitat del festival és el viatge sonor que ofereix en què patrimoni i música dialoguen de manera íntima. A més, l’acústica natural de l’església permet una experiència irrepetible, propera i immersiva que apropa el públic a l’essència del repertori barroc.
Et donem tots els detalls de la programació d'enguany, els horaris i com pots aconseguir entrades per a aquesta proposta artística que va més enllà del format tradicional.
La programació
Divendres 5 de setembre
El festival s’obre amb l’Ensemble Vibrança, format per Cati Reus i Elisabet Bataller (violí barroc), Oriol Aymat (violoncel barroc) i Jeremy Nastasi (tiorba), que oferiran el concert titulat Arquitectures del Seicento: Diàlegs en moviment. La formació ofereix una lectura viva i dramatúrgica del repertori del segle XVII, buscant l’equilibri entre arquitectura i moviment, entre rigor formal i llibertat expressiva. El programa recorre obres de Merula, Castello, Legrenzi, Marini, Rosenmüller i Biber, explorant formats tan variats com el duel entre violins, les danses estilitzades o les textures contrapuntístiques plenes d’invenció. Una immersió en el barroc més creatiu i sorprenent.
Dissabte 6 de setembre
El reconegut guitarrista canari Adrián Nuez Vera, guanyador de més de 25 premis nacionals i internacionals, protagonitza la segona jornada amb el concert Catedrals sonores. La seva proposta connecta l’univers de Johann Sebastian Bach amb la solemnitat de l’arquitectura sagrada, establint un paral·lelisme entre les estructures musicals i les catedrals de pedra. Cada peça esdevé una construcció sonora, amb simetria, ordre i silenci que evoquen la profunditat espiritual i la bellesa geomètrica de l’art barroc.
Diumenge 7 de setembre
El festival clourà amb una proposta íntima i contemplativa: Matèria Primera, amb les veus de Marc Vilajuana i Miguel Ángel Ygoa. Aquest concert parteix de la relació entre cos, so i arquitectura, utilitzant el moviment per l’espai i la reverberació natural de l’església. La combinació de cant gregorià amb composicions contemporànies convida a viure una experiència musical i espiritual que transcendeix l’audició tradicional, proposant un viatge a l’essència de la matèria sonora.
Entrades i abonaments
Pel que fa a les entrades, es poden adquirir a través del web de l'Ajuntament de L'Esquirol o a les seves oficines. També hi ha disponible un abonament per als tres concerts al preu de 25 euros, pensat per a qui vulgui viure el festival de principi a fi.
Una cita cultural a la mida de tothom
No deixis passar l'oportunitat! Amb una programació de qualitat, un entorn patrimonial privilegiat i una experiència sonora autèntica, el festival es consolida com una escapada cultural de referència a Osona. Reserva la teva plaça i gaudeix d’un cap de setmana en què música i patrimoni s’uneixen en harmonia perfecta.