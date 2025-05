Tot el que no et pots perdre del Fan Village de la Fórmula 1 a Barcelona

La Fórmula 1 torna a Catalunya amb la disputa del Gran Premi d'Espanya, del 30 de maig a l'1 de juny. Però els motors no només se sentiran a Montmeló. I és que del 24 al 31 de maig s'instal·la el Fan Village a la plaça Catalunya, amb multitud d'activitats que apropen l'F1 als aficionats.

El centre de la ciutat torna a acollir una sèrie d'activitats per a celebrar l'arribada del campionat de Fórmula 1. Aquest 2025, a més, marca un any de celebracions, una edició històrica per a l'F1 i per al Circuit, ja que es commemora el 75è aniversari de la categoria reina, els 50 anys de l'última cursa d'F1 a Montjuïc i la 35a edició consecutiva del GP que se celebra en traçat català.

En aquest context tan especial, el Circuit organitza una sèrie d'activitats a plaça Catalunya per rememorar aquestes fites històriques i per gaudir d'un gran premi inoblidable per part de l'afició i la ciutadania de Barcelona. L'accés al Fan Village és gratuït, descarregant la invitació al portal d'entrades del Circuit, i l'espai obre entre les 12 hores i les 21 hores.

El Fan Village de Barcelona durant la classificació del GP de Mònaco

F1

Activitats per a totes les edats

Una de les propostes que s'ofereixen aquests dies és una exposició de monoplaces que han marcat la història de la Fórmula 1 de gairebé vuit dècades. Alhora, el plat fort serà el dimecres 28 de maig a les 19 hores amb el "Fan Forum", una trobada entre seguidors i alguns pilots. Tot plegat, envoltat d'oferta gastronòmica i música en un entreteniment per a tots els públics. El Village serà el centre neuràlgic de l'univers F1, amb una gran varietat d'activitats pels visitants.

Activacions F1 : La Fórmula 1 portarà algunes de les seves propostes més atractives com els simuladors, el Pit Stop Challenge o la rèplica d'un podi.

: La Fórmula 1 portarà algunes de les seves propostes més atractives com els simuladors, el Pit Stop Challenge o la rèplica d'un podi. Exposició de cotxes històrics d’F1 : Coincidint amb el 75è aniversari de la categoria reina i els 50 anys de l'última cursa d'F1 a Montjuïc, s’ha preparat una exposició on els visitants podran trobar autèntiques joies clàssiques com el Maserati 250F, el Lotus 49R10 o el Benetton B192, entre altres exclusius models.

: Coincidint amb el 75è aniversari de la categoria reina i els 50 anys de l'última cursa d'F1 a Montjuïc, s’ha preparat una exposició on els visitants podran trobar autèntiques joies clàssiques com el Maserati 250F, el Lotus 49R10 o el Benetton B192, entre altres exclusius models. Kids Zone : els més petits també estaran entretinguts gràcies als tallers de cotxes de joguina, de xapes o els pinta-cares.

: els més petits també estaran entretinguts gràcies als tallers de cotxes de joguina, de xapes o els pinta-cares. Música en directe : per l'escenari del Village passaran artistes com DJ Dolo Beltrán, la Reina del Pop, Javi Chapela, DJ Robert de Palma, Paula Domínguez, Mirla Riomar, DJ Plaerdamavida o C. Bekker Band, entre altres.

: per l'escenari del Village passaran artistes com DJ Dolo Beltrán, la Reina del Pop, Javi Chapela, DJ Robert de Palma, Paula Domínguez, Mirla Riomar, DJ Plaerdamavida o C. Bekker Band, entre altres. Retransmissió F1 : pels autèntics seguidors del campionat, el cap de setmana del 24 i 25 de maig es farà la retransmissió en directe del GP de Mònaco, a càrrec dels Sprint Reis. El dissabte 31 de maig també faran el seguiment de la sessió de classificació del GP d'Espanya.

: pels autèntics seguidors del campionat, el cap de setmana del 24 i 25 de maig es farà la retransmissió en directe del GP de Mònaco, a càrrec dels Sprint Reis. El dissabte 31 de maig també faran el seguiment de la sessió de classificació del GP d'Espanya. Programes i xerrades : el dimarts 27 de maig es realitzarà el pòdcast de Jorge Lorenzo “Dura la Vita F1” en directe de 12 a 13 h, mentre que Albert Fàbrega també durà a terme les seves FABREGALECCIONES de 18 a 19h.

: el dimarts 27 de maig es realitzarà el pòdcast de Jorge Lorenzo “Dura la Vita F1” en directe de 12 a 13 h, mentre que Albert Fàbrega també durà a terme les seves FABREGALECCIONES de 18 a 19h. Propostes gastronòmiques : dins del Village hi haurà zona de beguda i menjar perquè els assistents no hagin de desplaçar-se i puguin viure una experiència completa.

: dins del Village hi haurà zona de beguda i menjar perquè els assistents no hagin de desplaçar-se i puguin viure una experiència completa. Els visitants també podran veure de prop monoplaces més actuals de la Fórmula 1. El showcar de Ferrari i de Red Bull estarà exposat, així com una rèplica d’un box d’Aston Martin, l’equip de l'heroi local Fernando Alonso.

Fan Forum

Entre tot el que ofereix el Village, el Fan Forum es posiciona com un dels grans atractius pel públic. Es tracta d'una trobada amb alguns protagonistes de la categoria reina que tindrà lloc el dimecres 28 de maig de 19 a 20h. Pilots actuals de l'F1 se citaran a l'escenari per compartir una estona distesa davant els seus fans i compartir les seves impressions abans del Gran Premi.

Per assistir al Fan Forum serà necessari haver obtingut la invitació gratuïta exclusiva de Fan Forum. No serà vàlida l'entrada gratuïta general de Fan Village.