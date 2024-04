Ping-pong amb Carlos Cuevas: «Em repugnen els feixistes, en general»

Des del passat 4 d’abril, Jauría, ocupa el cap de cartell del Romea, on exhaureix pràcticament a cada sessió totes les entrades de les funcions que narra la sonada història de La Manada i el seu posterior judici. Dirigida per Miguel del Arco, l’obra de Jordi Casanovas reprodueix els fets que van ocórrer aquell 7 de juliol de 2016, quan un grup de 5 joves van violar en grup una jove de 18 anys a les festes de Sant Fermí, al portal d’un bloc de pisos de la capital de Navarra, a Pamplona.

Amb un repartiment de luxe compost per Ángela Cervantes, Artur Busquets, Francesc Cuéllar, Quim Àvila, David Menéndez i Carlos Cuevas, els 6 actors es posen a la pell dels agressors, de la víctima, dels advocats i del jutge que va viure el cas. Una obra que ha rebut una molt bona crítica i on, pocs dies abans de l’estrena, Nació entrevistava a Carlos Cuevas des de la mateixa platea. Un dels protagonistes que ens explicava més detalls de l’obra que es pot veure fins al pròxim 5 de maig al Romea. Una conversa que també ens va servir per conèixer un vessant més personal de l’actor que ha crescut de la mà de la interpretació, gràcies a aquest ping-pong.

Text i vídeo: Guillem Maneja