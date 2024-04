L'eliminatòria entre el Barça i el PSG de Champions és un enfrontament calent per la forta rivalitat que existeix entre els dos equips. I aquesta nit s'ha viscut una nova escena que ho ha posat en evidència. Aficionats blaugrana han llençat petards a l'exterior de l'hotel W de la capital catalana, on dormien els futbolistes de l'equip francès.

Els fets van passar prop de les tres de la matinada, tot just hores abans del partit decisiu a Montjuïc. Tal com es pot veure en les imatges, els petards són prou sorollosos i il·luminen part de la façana de l'icònic hotel situat al litoral de la capital catalana.

🚨 ¡Tiran PETARDOS en el HOTEL del PSG!



❌ Varias personas se han acercado para interrumpir el descanso de los jugadores.



📹 @10JoseAlvarezpic.twitter.com/3gA95u7XbA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 16, 2024

Al partit d'anada, els ultres del PSG ja van llançar petards a l'hotel de París on s'allotjava l'expedició blaugrana. Els fets van ocórrer al voltant de les quatre de la matinada les portes de l'Hotel du Collectionneur, un luxós allotjament de cinc estrelles situat prop dels Camps Elisis.

El partit es preveu d'alta tensió per la seva importància i per la competència entre els dos equips, però també especialment pel retorn d'Ousmane Dembélé a can Barça. El futbolista del PSG va celebrar de manera molt efusiva el gol a l'anada i l'afició blaugrana li prepara una rebuda a l'altura de la seva manca de respecte per un club en el qual va jugar (quan no estava lesionat) sis temporades.

Per altra banda, es tracta d'un esdeveniment "d'alt risc" perquè és d'interès mundial i perquè hi haurà aglomeració de gent. Hi ha un dispositiu de 300 agents d'ordre públic i també de vigilància i prevenció, en un moment d'alerta terrorista a escala mundial.