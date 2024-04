«No tenim més càmeres»: així va revisar-se el gol fantasma de Lamine Yamal

La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha publicat els àudios i les imatges de la revisió del gol fantasma de Lamine Yamal. Així ho ha demanat aquest dilluns en una compareixença Joan Laporta, que també ha advertit que no descarta reclamar la repetició del partit.

A les imatges es veu com, de primeres, Gündogan demana si hi ha l'anomenada tecnologia del gol, per detectar si la pilota ha travessat totalment la línia, però l'àrbitre li respon que no, que només hi ha VAR. "Potser és gol, ho estem revisant", diu SotoGrado al futbolista del Barça.

I a partir d'aquí comencen els maldecaps al VAR. "Espera, que estem buscant perquè no ho tenim", li diuen a l'àrbitre des de la sala que gestiona l'aparell. "No tenim gens de pressa, és una decisió molt important", va repetint Soto Grado als seus companys, davant la perceptible incertesa sobre determinar si és gol o no. Les imatges de la revisió comencen al minut 1:55 del vídeo compartit per la RFEF.

📹 Vivimos el Clásico a través de los audios del equipo arbitral.



🏆 Al igual que tras la final de la #CopaDelRey, acercamos las conversaciones sucedidas durante el partido.



⚽️ Nuevo ejercicio de transparencia por parte del @CTARFEF



ℹ️ https://t.co/bANJHMvEng#ArbitrajeRFEFpic.twitter.com/cwNysb8QLE — RFEF (@rfef) April 22, 2024

"Confirmem que no tenim més càmeres", diuen des de la sala de videoarbitratge, i acaben tirant la tovallola: "Hem de reiniciar amb córner, no tenim cap evidència sobre que la pilota hagi entrat". Punt final a la revisió i el gol que no puja al marcador.