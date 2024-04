El Barça no descarta demanar la repetició del Clàssic pel gol fantasma

El Barça podria demanar la repetició del Clàssic d'aquest diumenge contra el Reial Madrid pel gol fantasma de Lamine Yamal. Això és el que ha assegurat aquest dilluns el president Joan Laporta, en una compareixença en què ha informat que el club demanarà "totes les imatges i àudios" de la revisió de la jugada per determinar si el gol hauria d'haver pujat al marcador.

El president ha manifestat la "insatisfacció pel mal ús" que es va fer del VAR i ha assegurat que no descarta engegar accions legals si la documentació demanada al Comitè Tècnic d'Àrbitres i a la Federació Espanyola de Futbol demostra que la revisió del gol es va fer de manera incorrecta.

El president @JoanLaportaFCB: “Hi ha eines com el VAR que han d’ajudar a tenir una competició més justa i no a l’inrevés” pic.twitter.com/1HhbGZcJMx — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 22, 2024

"Mai he estat un gran defensor del VAR perquè treu espontaneïtat al futbol, però si el tenim, s'ha d'utilitzar per evitar decisions injustes", ha assegurat Laporta, que creu que l'eina "infravalora" la competició. Sobre el partit, el president recorda que hi va haver "diferents jugades discutibles" en què critica que l'àrbitre va "obviar" l'ús del VAR.

Més enllà del partit, el president del Barça creu que durant la temporada hi ha hagut decisions arbitrals motivades pel VAR que han beneficiat al Reial Madrid i que han perjudicat el Barça, unes accions que "mostren la distància de punts" a la Lliga. Els blaugrana, després de la derrota al Santiago Bernabéu, estan a onze punts dels blancs, virtualment campions.