El precedent al qual s'agafa el Barça per demanar la repetició del Clàssic

"No descartem demanar la repetició del partit, tal com ha passat en un partit d'àmbit europeu per un error del VAR". D'aquesta manera ha anunciat el president del Barça, Joan Laporta, una possible impugnació del partit contra el Reial Madrid pel gol fantasma de LamineYamal. Però, a quin partit es refereix el màxim dirigent blaugrana?

Laporta situa com a precedent un enfrontament a la lliga de Bèlgica que va repetir-se per ordre del Consell de Disciplina del futbol del país. La decisió, presa el gener d'aquest any, es va produir per un error en l'ús del videoarbitratge, sent el primer cop que un partit es repeteix des que es fa ús d'aquesta tecnologia al futbol.



El partit en qüestió es va celebrar el passat 23 de desembre de 2023 entre l'Anderlecht i el Genk. Al minut 23 de l'enfrontament, l'equip visitant va marcar un gol en el rebot d'un penal, però l'àrbitre el va anul·lar perquè el VAR va constatar que el jugador va entrar dins l'àrea abans del permès. El gol no va pujar al marcador, però el videoarbitratge no va comprovar que un defensa local també estava avançat, fet que hagués fet repetir la pena màxima.

🖥️ De VAR geeft een penalty aan KRC Genk

❌ Kasper Schmeichel redt vanop elf meter

⚽️ Yira Sor scoort in de herneming

🙅‍♂️ De VAR keurt het doelpunt af



Un mes després, el Consell de Disciplina del futbol belga va constatar que "es van aplicar incorrectament les normes" i va ordenar la repetició de l'enfrontament. El partit va acabar amb victòria local per dos gols a un i, per tant, la correcta revisió sobre la jugada del penal visitant podria haver modificat significativament el marcador final.

Ara bé, el precedent serveix a mitges, ja que finalment el partit no va repetir-se. El Tribunal d'Arbitratge de l'Esport de Bèlgica va contradir el passat 5 de març la decisió del Comitè de Disciplina i va determinar que l'error va ser un "descuit en l'avaluació de la situació del joc": "Els àrbitres no són robots i els errors no es poden descartar en un partit de futbol".