Primera part de polèmiques al Clàssic. El VAR no ha concedit un gol fantasma del Barça, provocat després que Lamine Yamal rematés un córner amb l'esperó i el porter del Madrid, Andí Lunin, tragués la pilota de la línia de gol. De fet, les imatges de la jugada permeten veure que l'ha tret de dins la porteria, atès que la pilota havia entrat del tot. L'àrbitre ha consultat si donar gol amb el videoarbitratge, però des de la sala han considerat que no es podia assegurar que l'esfèric havia traspassat del tot la línia.

Gol fantasma de Lamine Yamal… Fantasma para el VAR, porqué el balón entra claramente. #ElClasicopic.twitter.com/VnuIxgs5pv — Mundo Barça (@mundobarca_on) April 21, 2024

Tot plegat amb empat a un al marcador. S'ha avançat al minut 8 el conjunt blaugrana, també de corner, per obra de Pau Cubarsí, que també ha estat protagonista en l'empat del Madrid: li han xiulat un penal molt dubtós per una topada amb Lucas Vázquez que Vinícius ha transformat al minut 16. El lateral s'havia esmunyit d'un adormit Cancelo, cap al fons de l'àrea blaugrana. Un cop allà, ha volgut tornar cap enrere, on l'esperava la cama de Cubarsí. Lucas Vázquez s'hi ha llançat i l'àrbitre Soto Grado, que s'estrena, l'ha xiulat.

El gol fantasma no assenyalat recorda a un altre escàndol en contra del Barça. En concret de la lliga del 2016-2017 quan l'àrbitre Hernández Hernández no va xiular un gol dels blaugranes contra al Betis. Jordi Alba va rematar una pilota que va entrar més d'un pam a la porteria del conjunt verd i blanc, però els àrbitres van considerar que no havia entrat del tot. El partit va acabar en empat i el Barça va perdre la lliga, que s'hauria endut si hagués sumat els tres punts al Villamarín. Aquell partit va aixecar polseguera i, de fet, va ser un dels motius principals per reclamar el VAR, que es va començar a fer servir al cap de dues temporades.

Aquest cop, tot i tenir videoarbitratge, tampoc n'hi ha hagut prou: cap imatge capturada per l'assistent era prou clara per resoldre si era gol. Totes dues situacions s'haurien pogut resoldre amb la tecnologia de l'Ull de Falcó, que detecta a través d'un sensor si l'esfèric ha traspassat del tot la línia, i que la lliga espanyola no ha incorporat per una qüestió econòmica. La Lliga de Campions sí que la fa servir a la seva competició.