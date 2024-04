Més caos a la RFEF: ordenen repetir el procés electoral

El Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD, per les sigles en castellà) ha ordenat la repetició del procés electoral a la presidència a la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) després d'acceptar el recurs presentat per Miguel Galán. Aquest, exposat el 5 d'abril, impugnava el cens dels comicis perquè hi havia una trentena d'assembleistes dels 138 totals que no tenien la condició per ser-ho. Per això, considerava que havien de ser substituïts.

En el procés de recollida d'avals, només Pedro Rocha s'havia consolidat com a candidat, després que el periodista Carlos Herrera i l'advocada i expolítica Eva Parera no aconseguissin els suports necessaris. A més, el mateix dia en què Rocha va ser confirmat com a únic aspirant a la presidència, el jutjat que investiga Luis Rubiales va imputar-lo, canviant la seva condició de testimoni, per la trama de contractes en què hi ha implicada la celebració de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita.

La investigació sobre l'expresident apunta a una possible administració deslleial, corrupció i blanqueig de capital durant l'etapa de dirigent de la RFEF. Principalment, fa referència als negocis al voltant de l'empresa constructora, encarregada d'obres a La Cartuja i al país de l'Orient Mitjà, entre altres empreses.

Hi haurà ampliació.