«La Sotana», protagonista durant la retransmissió del Barça-PSG

Tot aficionat del Barça es podria identificar amb qualsevol dels integrants de La Sotana, el pòdcast sobre l'actualitat (i l'humor) blaugrana amb més impacte del panorama actual, durant el partit d'ahir. La derrota contra el PSG ha estat molt dolorosa per als socis i simpatitzants del club, que han intentat trobar alguna mena de consol a les xarxes. I no hi ha gaire escalf a les xarxes, però sí una imatge que ha fet somriure a més d'un.

El realitzador es patreon de La Sotana pic.twitter.com/8Xfti9Y2cC — Alex (@alexmasdeu_) April 16, 2024

Tres dels integrants del programa, l'Andreu Juanola, en Manel Vidal i en Joel Díaz, van ser caçats a les graderies de l'estadi de Montjuïc durant la retransmissió televisiva del partit. Quan la derrota semblava absolutament clara i Luis Enrique va decidir substituir Ousmane Dembélé (que sí que va rebre l'abraçada irònica de l'afició, amb sonades xiulades), el realitzador va punxar una zona del camp. I allà van aparèixer els tres.

Per això relatàvem que tots tres podrien definir la perfecta sensació de qualsevol culer: amb la mirada perduda com en Joel Díaz després d'encaixar els gols per deixar el Barça fora, o escridassant Dembélé, que marxava sorneguer i feliç, com l'Andreu Juanola o en Manel Vidal. Un petit oasi d'humor i rauxa en una jornada de dol pel barcelonisme, que encara està empassant coll avall el partit d'ahir a la nit.