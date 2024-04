Dembélé respon als aficionats del Barça per la seva xiulada

Ousmane Dembélé és un dels estrangers que menys simpatia desperta entre els aficionats i socis blaugranes tot i haver estat un dels que més temps ha passat al club. Set anys, en total, amb una trajectòria molt irregular i carregada de problemes. Per això mateix l'eliminatòria entre el Barça i el PSG resultava tan atractiva per a molts analistes: el retorn de Luis Enrique, la venjança per eliminacions passades entre tots dos clubs, però també pel retorn de Dembélé. I ha acabat guanyant ell.

Després de celebrar amb energia un dels gols dels francesos a l'anada, disputada al Parc dels Prínceps, Dembélé va ser xiulat de manera permanent pels aficionats que estaven a Montjuïc. Durant tot el partit, l'extrem francès va ser objecte de crítiques, xiulets, retrets i càntics. I encara més quan va tornar a marcar, ara a la tornada. Molt sorneguer i rialler amb els seus companys, especialment després del tercer i el quart gol, l'exblaugrana va parlar sobre la rebuda blaugrana a l'estadi un cop finalitzat el partit.

Dembele's reaction to being booed off the pitch by Barcelona fans tonight 😏 pic.twitter.com/rsVCn1UAmQ — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 16, 2024

"El Barcelona és un gran club, que m'agrada molt i estic content a París ara. Ens toca guanyar la semifinal per anar a la final", va comentar Dembélé en declaracions a la premsa, però preguntat per la gran xiulada que rebia tota l'estona, es va desentendre i va ignorar la que va ser la seva afició. "Ho he entès, però no passa res. És la vida, hi ha xiulades a tots els estadis", va concloure.