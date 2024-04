​Neix Agrofest, el festival de la pagesia de la Vall d'en Bas

La Garrotxa veu néixer un nou esdeveniment. Es tracta d'Agrofest, el festival de la pagesia que s'organitzarà a la Vall d'en Bas per primera vegada aquest 2024. Serà el dissabte 8 de juny i consistirà en un festival per posar en relleu el paper de la pagesia.

L'esdeveniment tindrà lloc a la Cooperativa Verntallat i està impulsat per la mateixa cooperativa, l’Ajuntament de la Vall d’en Bas i pel Grup Motor Alimentem la Vall, el qual ha llançat diferents iniciatives en defensa i impuls de la pagesia local des de la seva formació el 2022. L'Agrofest comptarà amb xerrades, tallers, activitats familiars i concerts.

La cita començarà a dos quarts de cinc de la tarda amb un contacontes gratuït a càrrec de la Pepe Contes. En paral·lel, es duran a terme dos tallers sobre hortalisses i com fer un formatge artesanal. El preu per assistir als tallers serà de tres euros.

En un dels altres espais del recinte del festival hi haurà sessió de maquillatge amb pigments naturals i es faran passejades amb tractor. Tot seguit, hi haurà una taula rodona sobre pagesia i gastronomia on es podrà escoltar els pagesos Imma Puigcorbé i Moisès Mont i la cuinera Ada Parellada.

A partir de les 19 h i fins a les 22 h hi haurà mostra i tast de productes locals acompanyat de la música de Mam i Pipa. Entrada la nit, tindrà lloc el concert de Di-Versiones i tancarà la jornada Dj Capde. Les entrades per als concerts es posaran a la venda pròximament.