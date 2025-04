Laila El Gamouchi deixa l’Ajuntament d’Olot: «La vida, a vegades, ens obliga a aturar-nos, escoltar el cor»

Laila El Gamouchi deixa de ser regidora de l’Ajuntament d’Olot i l’equip de govern de Junts i ERC. La fins ara regidora d’Igualtat, Participació, Drets Civils i Llengua Catalana deixa el càrrec per motius personals i familiars.

La seva renúncia es va fer pública aquest dijous al ple municipal. El Gamouchi no va poder assistir al ple i el portaveu d’ERC va llegir unes paraules que la mateixa regidora va escriure per al seu comiat: “He decidit deixar el càrrec de regidora de l’Ajuntament d’Olot. Un càrrec que he tingut l’honor immens de servir amb tota la il·lusió del primer dia. Ho faig perquè la vida, a vegades, ens posa davant de situacions que ens obliga a aturar-nos, escoltar el cor, i a prioritzar. Les meves circumstàncies familiars em reclamen més que mai. No puc dedicar-me a aquesta responsabilitat que es mereix la ciutat”.

El Gamouchi ha estat sis anys a l’Ajuntament. Quatre com a regidora a l’oposició amb ERC i dos com a regidora a l’equip de govern de Junts i ERC. El seu pas pel consistori estarà marcat per ser la primera persona d'origen estranger que ha estat regidora i ocupar un lloc a l’executiu municipal.

“Si avui faig aquest pas, no és per falta de ganes ni estima, sinó per coherència respecte a la responsabilitat que suposa representar els ciutadans. Això no és un adeu, és un fins després. Treballar per Olot no és una qüestió de càrrec, Olot es construeix cada dia des de cada plaça, des de cada casa i des de cada racó. M’hi trobareu al peu del canó amb el mateix amor de sempre per aquesta ciutat que és casa meva i que sempre defensaré com el millor lloc on viure”, assegura El Gamouchi en la seva carta de comiat.

Tots els grups municipals van agrair la tasca feta per la regidora d’ERC i van traslladar-hi suport humà i personal. El relleu d’El Gamouchi apunta que serà Susanna Pagès, número quatre de la llista electoral que van presentar els republicans a les eleccions del 2023.