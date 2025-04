Quines són les entitats i clubs més subvencionats d’Olot?

Cada any tenen lloc a Olot centenars d’activitats i propostes per a la ciutadania que, principalment, són impulsades per entitats i associacions de la ciutat. La majoria no podrien tirar endavant si no fos per la col·laboració de l’Ajuntament a través de subvencions.

Les ajudes econòmiques que entrega el consistori poden variar d'un any a altres i n'hi ha de dos tipus: nominatives (a dit) o de concurrència competitiva (convocatòria oberta). Les nominals solen ser les de més quantitat i s’entreguen qualsevol moment de l’any per circumstàncies concretes. En canvi, les de concurrència es convoquen anualment i estan dissenyades per cobrir les activitats més ordinàries i anuals de les entitats.

Segons els pressupostos municipals i el Pla Estratègic de Subvencions d’Olot, cada any l’Ajuntament reparteix al voltant d'un milió d’euros a través de subvencions que van a parar a entitats i associacions olotines. El 2024, segons ha pogut saber NacióGarrotxa, aquesta quantitat es va destinar a gairebé 200 entitats diferents. Quines són les que van rebre més?

Entitats culturals i ciutadanes

Una de les entitats que rep més subvenció de l’Ajuntament d’Olot és Lluèrnia, organitzadora del Festival Lluèrnia. L’entitat rep 60.000 euros a través d’una subvenció nominativa. Cap altra associació ciutadana i cultural arriba a aquesta quantitat.

Per sota Lluèrnia, hi ha l'Associació Centre Catòlic d'Olot. L’entitat que organitza el campament i la cavalcada reial va rebre el 2024 52.000 euros a través de dues subvencions nominatives. La segueixen el Centre d’Iniciatives Turístiques amb 32.000 euros en total (28.000 nominals i 4.000 de concurrència competitiva) i l’Agrupació Sardanista Olot amb 23.000 euros nominatius.

En l’àmbit cultural, la Fundació RCR Bunka dels arquitectes Rafel Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta és una de les associacions que rep més subvenció amb 20.000 euros anuals. En aquest àmbit, gairebé totes les subvencions es donen a través de concurrència competitiva. El Til·ler (organitzador del Cornamusam) en rep 18.000 i el segueixen l’Associació Olot Fotografia (16.000), Una Càpsula de Teatre (15.000), la Casa Cultural d’Andalusia (11.000), la Coral Croscat (10.400) o l’Associació Cultural Cineclub d’Olot, l’Orfeó, l'Àmbit Sant Lluc i l’Associació Música als Masos amb 10.000 cadascú.

Pel que fa a les entitats ciutadanes, trobem el Patronat d’Estudis Històrics amb 9.500 euros, l’Associació de Cervesa Artesana d’Olot amb 8.000 l’Associació d’Amics de Sant Esteve i el Santuari del Tura amb 6.200, el Núria Social amb 6.473 o l’AOAPIX amb 4.947 euros. Pel que fa a associacions veïnals, la que més rep és la Junta Veïnal de Batet la qual rep una subvenció nominativa de 25.000 euros i una de competitiva de 2.500. Per darrere seu hi ha l'Associació de Veïns i Propietaris del Nucli Antic amb 16.000 euros i l'Associació de Veïns de Sant Roc amb 4.300.

Clubs esportius

L’àmbit esportiu és un dels que rep més gruix de les subvencions municipals. Hi destaca, per sobre de tot, la Unió Esportiva Olot, la qual el 2024 va rebre més de 120.000 euros a través de tres subvencions nominatives d’un total de 113.000 euros i diverses de concurrència competitiva, entre les quals una de 1.588. A més, la seva fundació (Fundació Unió Esportiva Olot) també va rebre més de 5.000 euros amb diferents subvencions de concurrència competitiva.

En el sector esportiu, l’Ajuntament d’Olot atorga moltes subvencions de concurrència de poques quantitats (des de cinquanta a tres-cents euros) per a la participació d’equips o esportistes de clubs olotins a competicions d’àmbit nacional o estatal.

La segona entitat esportiva d’Olot que rep més finançament de l’Ajuntament és el Club Tennis Taula Olot amb gairebé 50.000 euros anuals que es repeteixen, sobretot, amb dues subvencions nominatives de 27.000 i 15.000 euros cadascuna. Darrere seu hi trobem l’Hoquei Olot amb 18.786 euros, el Club Patinatge Artístic Olot amb 16.425, el Club Natació Olot amb 13.567 o el Club Escacs Olot amb 7.077 euros.

Entitats socials

En l’àmbit social no es veuen xifres tan elevades com en el sector cultural o esportiu olotí. Però destaca el total de les subvencions atorgades a Integra: 58.800 euros, entre els quals hi ha una subvenció nominativa de 41.200.

Per darrere Integra hi ha la Fundació Impulsa i Robolot. La primera va rebre 26.000 euros el 2024 i l’associació dedicada a l’educació robòtica 22.500. L’Ajuntament també va finançar Esplais de la Garrotxa amb 20.497 euros (la majoria dels quals a través de subvencions nominatives), Càritas Garrotxa amb 16.000 euros o Creu Roja Garrotxa amb 15.000 euros. A un altre esglaó trobem 8.075 euros per a la UNED o 7.000 euros per als Escoltes.

Entitats econòmiques

En l’àmbit de la promoció econòmica, un dels quals també és objecte d’una de les línies de subvencions que llença el consistori, hi ha 34.000 euros per a l’Associació de Comerciants d’Olot, 22.000 euros de subvenció per a l’Associació Garrotxa Tech o 19.450 per a l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa.

Cooperació

Finalment, l’Ajuntament d’Olot també atorga subvencions d’un altre calibre a entitats que treballen per a la cooperació. Per això, trobem subvencions a entitats com l’Associació per al desenvolupament de Bantandicori (2.250 euros), l’Associació Healt us Nepal (2.000 euros), la Fundació Social Escola Pia (2.000 euros), Associació Garrotxa amb el Sàhara (1.700 euros) o l’Associació de Senegalesos d’Olot i la de Residents del poble Sinsan Sabi d’Olot amb 750 euros cadascuna.