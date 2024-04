El 85% dels vehicles controlats a la Roca han superat els límits de velocitat

L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha fet balanç de la campanya especial de control de velocitat realitzada per la Policia Local durant el mes de març als carrers, vies interurbanes i carreteres amb l'objectiu de promoure una mobilitat més segura i augmentar el control sobre els excessos de velocitat. Els radars es van situar al carrer de la Costa Brava, al carrer Sant Sadurní, al carrer de Catalunya, al carrer de Veneçuela, al carrer d’Anselm Clavé, al passeig Torrent del Ramassar, a la carretera de Valldoriolf, a la carretera BV5105 i a la carretera C1415C.

Les dades totals del dispositiu són:

● 3474 vehicles controlats (2609 a vies urbanes i 865 a vies interurbanes)

● 2953 vehicles infractors (2535 a vies urbanes i 248 a vies interurbanes)

● 706 vehicles denunciats (621 a vies urbanes i 85 a vies interurbanes)

Dels 3474 vehicles analitzats, 2953 van excedir els límits de velocitat, el que representa un 84,93%. S’ha aplicat un marge de tolerància, per aquest motiu les 706 sancions imposades només representen al 23,91% del total d’infractors detectats en aquesta campanya de velocitat.

De les dades recollides també es desprèn que hi ha un percentatge més alt de vehicles denunciats en vies urbanes (23,8%) que en vies interurbanes (9,8%). Els carrers amb menys respecte pels senyals de velocitat són el carrer de Veneçuela i el carrer de Catalunya, on el 88,6% i el 88,4% dels conductors, respectivament, circulen per sobre dels 30 km/h fixats en aquestes vies. El regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Daniel Valls, ha apuntat que aquest “és un fet que ens preocupa, ja que dins dels nuclis de població és on major nombre de vianants hi ha, i per tant, més risc de que hi hagi accidents entre vehicles i persones a peu”.

Per contra, la via on es circula a una velocitat més pròxima a la permesa és la carretera BV5105, amb un 15,9% d’infractors, en un punt de control situat davant de Santa Agnès de Malanyanes. El regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, ha expressat: “Aquesta dada ens satisfà, tenint en compte la perillositat que ha representat aquesta via els últims anys, i indica que les mesures provisionals que ha implementat el Servei Català de Trànsit han sorgit efecte”. A l’octubre les bandes rugoses es van substituir temporalment per un radar, que efectua un control de la velocitat en aquest tram de la BV-5105, fins que es construeixi la nova rotonda, una obra clau per garantir la seguretat viària de l’accés a Santa Agnès i que estarà acabada entre setembre i octubre d’aquest any.