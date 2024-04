Un eclipsi solar total ha recorregut Amèrica del Nord aquest mateix dilluns 8 d'abril, un esdeveniment que ha generat una gran expectació científica, però també ciutadana en una experiència que, sens dubte, costarà d'oblidar.

Els eclipsis solars ocorren en algun lloc del món al voltant de cada any i mig, però en aquest cas ha recorregut en direcció nord-est zones densament poblades, començant per l'interior de Mèxic, el sud i est dels Estats Units i el sud-est del Canadà fins a sortir per Terranova a les 19:43 UTC (17:13 hora local). El temps de foscor total ha superat els 4 minuts en algunes localitats.

El fenomen s'ha pogut veure com a eclipsi parcial a pràcticament tota Amèrica del Nord i l'Atlàntic Nord. Ha arribat a milions de persones, tot i que en bona part del recorregut no s'ha pogut apreciar amb perfecció per culpa dels núvols. Per això, precisament, l'assistència esperada ha disminuït i ha provocat desplaçaments d'última hora per carretera a altres indrets.

Només als Estats Units, més de 31 milions de residents de 15 estats, des de Texas fins a Maine, han tingut un seient de primera fila per presenciar el moment en què la Lluna ha cobert el brillant disc del Sol, convertint el dia en nit per un breu moment. No hi haurà un altre eclipsi solar que travessi els Estats Units fins a l'any 2045.