Terrassa acull una nova edició del concert solidari d'Oberts al Món amb el Cor Carlit Gospel

L'ONG terrassenca Oberts al Món celebra, un any més, un concert solidari que enguany anirà a càrrec del Cor Carlit Gospel. Serà el pròxim dissabte 11 d'octubre a les 19 h a l'Auditori de Terrassa, i l'entrada solidària té un cost de 15 euros. Aquesta ONG, fundada l'any 2005, ha celebrat aquest 2025 dues dècades de compromís amb el dret a l'educació a Guatemala.
L’acte anual d’Oberts al Món, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa, és una trobada festiva i solidària oberta a tothom que té per objectiu divulgar la tasca de l’ONG i recaptar fons per continuar desenvolupant projectes educatius en comunitats rurals i empobrides de Guatemala. En aquest sentit, la recaptació del concert es destinarà íntegrament a aquestes iniciatives i servirà també per tancar la celebració del 20è aniversari de la fundació.
El president de l’ONG, Jaume Farrés, explica que “l’acte és una ocasió per gaudir de la bona música coral i alhora col·laborar en una causa solidària”. En aquest sentit, anima tothom a assistir i a acudir en companyia de familiars i altres persones amigues i conegudes, "per presenciar un espectacle únic". “El gòspel, l’educació i la solidaritat s’uneixen per continuar creant oportunitats per als més joves a Guatemala”, apunta Farrés.
Pel que fa a la reserva d'entrades, es poden fer a través d'Entrapolis o trucant o enviant un WhatsApp al 646 240 180. Si no pots assistir al concert, però sí que vols participar en la causa, també pots fer donatius a la "Fila 0" mitjançant Bizum al mateix telèfon de les entrades amb el codi de campanya ONG 07513.
Oberts al Món
Des de la seva creació l’any 2005, Oberts al Món treballa per garantir l’accés a l’educació primària, secundària i superior a infants i joves de Guatemala, especialment a les zones de Quiché i Alta Verapaz, on els índexs d’analfabetisme són elevats. L’ONG centra la seva tasca en tres eixos principals: la cooperació internacional, la solidaritat i la divulgació.
Actualment, han aconseguit que joves de 31 aldees disposen d’espais educatius dignes que també serveixen com a centres comunitaris. Gràcies a les aportacions de socis i sòcies, padrins i institucions, més de 1.000 infants i joves han pogut accedir a beques per cursar estudis bàsics, professionals i universitaris, contribuint així a trencar el cercle de la pobresa i a construir un futur amb més oportunitats.
El Cor Carlit Gospel
El Cor Carlit Gospel, amb 37 anys d’història, és el cor de gòspel més antic de l’Estat i està format per una vuitantena de cantaires de diverses edats i procedències. Dirigit per Anna Roqué, amb Jordi Gaig al piano i Núria Guillén com a tècnica vocal, ha actuat en escenaris tan emblemàtics com el Palau de la Música, el Gran Teatre del Liceu o la Basílica de Montserrat, així com a l’estranger, a Chicago. En el concert del pròxim dissabte, el cor interpretarà temes com Praise, The Lord’s Prayer, o Revelation.
Conegut per transmetre l’alegria i el poder sanador del gòspel, el cor ja ha actuat en diverses ocasions a Terrassa i ha col·laborat anteriorment amb Oberts al Món, oferint sempre una experiència plena d’energia i emoció.