Ni els núvols ni el fred apaguen la màgia de Sant Jordi a Lleida

La Rambla Ferran plena de gom a gom, fins i tot en dia laborable, celebrant Sant Jordi. Els colors de les flors brillaven amb tanta força que ni els núvols podien ennegrir la vista i no podia faltar la bandera catalana, que amb els forts vents onejava encara més fort i amb el seu aspecte de goig vestia totes les paradetes.La rambla creava un efecte il·lusori amb aquells colors i tots els sons que et transportaven a un mercat d'una època en què els cavallers, reis i princeses eren les protagonistes.



Els nens entusiasmatsper comprar una rosa per la seva mare i ella amb un somriure, que brilla entre tot el bullici, abraçant al seu fill en un instant on no hi ha cabuda per res més que no sigui la il·lusió. Files d’escolars visiten amb els seus professors les paradetes durant tot el matí. Però el punt àlgid del dia serà a partir de les cinc de la tarda, quan els col·legis tanquen les portes.

Pel que fa a les parelles més joves comparteixen un moment tan bell que els fa oblidar totes les preocupacions. Però els més ancians no es queden enrere i encara que faci dècades que gaudeixen del dia Sant Jordi, la flama continua viva, més forta si cal, com si es tractés de la primera rosa.

A les parades de llibres es busquen les novetats editorials, i també la literatura d'autors de ponent. Al costat dels estands de llibres els escriptors atenen els lectors firmant cada obra pròpia. Raquel Fontecha, encarregada de la llibreria La Irreductible, no esperava tant moviment de gent amb el mal temps i tot i ser un dia feiner. “Les persones em sorprenen, tot i aquest temps i ser dimarts des de primera hora no hem parat quiets”, detalla la llibretera.

Fontecha destaca que els lectors busquen les últimes novetats i obres d’autors i autores de Ponent. “Tothom busca les novetats i els autors de la terra, són les peticions més habituals”, explica.

Les floristeries per la seva part ofereixen, a més de la sempre present rosa vermella, roses d’autor i detalls fets a mà per a brindar un detall més especial als compradors. Moltes de les floristeries han hagut d’encomanar més roses per poder satisfer a tots els clients, però les roses d’autor, les fetes pels mateixos floristes, no es queden enrere i disposen d’embolcalls personalitzats, detalls diferencials i elements personalitzables.

Així doncs, malgrat totes les condicions adverses, els núvols que amenaçaven pluja i el fred que s’escapava entre les esquerdes de les jaquetes, la Rambla Ferran de Lleida no ha perdut ni un bri de la seva animació durant aquest dia. Entre parades de llibres i roses, els ciutadans s’han apropat amb valentia a celebrar la festivitat, deixant que la màgia de Sant Jordi escalfi els seus cors. Recordant-nos que, a Lleida, la primavera no només arriba amb flors, sinó també amb les paraules.