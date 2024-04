Els càmpings de Lleida esperen una bona temporada sense restrccions per la sequera

Els càmpings de la demarcació de Lleida preveuen una "bona" temporada, "semblant" a la de l'any passat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Càmpings de Lleida, Cel Feliu. De fet, actualment els càmpings registren un ritme similar de reserves en comparació amb la temporada passada, especialment al Pirineu. Així mateix, el sector no preveu limitacions en l'ús de l'aigua malgrat el context actual de sequera, ja que les instal·lacions de la plana i el Pirineu beuen de la conca de l'Ebre i segueixen les normatives que imposa la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE). Els 63 càmpings de les comarques de Lleida ofereixen prop de 23.000 places d'allotjament, més d'un 28% del total de la demarcació.

El sector del càmping de la demarcació de Lleida preveu operar amb normalitat durant l'estiu, ja que les restriccions per sequera imposades pel Govern només afecten les conques internes. Sigui com sigui, Feliu ha apuntat que "ja fa anys" que el sector treballa per estalviar aigua. Tot i que la despesa d'aquest bé depèn de l'abast de les instal·lacions, "els càmpings grans tenen sistemes de reaprofitament i recuperació de l'aigua", ha dit.

Mentre que els càmpings de la plana van donar el tret de sortida a la temporada per Setmana Santa i preveuen finalitzar-la cap al mes de novembre, els equipaments del Pirineu obriran portes al mes de juny fins al mes d'octubre. Durant aquest període de temps, els equipaments esperen la visita de client nacional, sobretot de la zona metropolitana, i d'estranger vingut dels Països Baixos, França i Alemanya.

Pel que fa a la tipologia de l'allotjament, Feliu ha dit que varia depenent de l'època. Mentre que durant la primavera i l'estiu predomina l'acampada, la resta de la temporada els clients prefereixen el bungalou.

Actualment, els càmpings ja compten amb ocupacions d'entre el 30 i el 40%. Es tracta de clients de perfil sènior internacional i, els caps de setmana, de nacionals que aprofiten l'estada per fer turisme de proximitat.

El sector va tancar la temporada passada amb 815.000 pernoctacions. "Preveiem que enguany sigui igual", ha explicat Feliu, qui també ha afegit que actualment destaca el nombre de reserves al Pirineu perquè és el lloc on els clients "saben que no farà calor".

Un sector en auge

El sector del càmping ha experimentat un auge important arran de la pandèmia. Tot i que no ha donat xifres, Feliu ha apuntat que el canvi s'ha notat amb la presència de més clients nacionals. "En alguns càmpings eren esporàdics", ha assegurat.

De les 22.749 places que ofereixen tots els càmpings de la demarcació de Lleida, més de 4.500 són de bungalous.