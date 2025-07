Un poble lleidatà, escollit entre les millors destinacions mundials per visitar el 2025

Gósol, una petita joia de muntanya situada al cor del Berguedà i ubicat a la província de Lleida, ha estat reconeguda pel World Tourism Forum 2025 com una de les 20 destinacions rurals imprescindibles per visitar aquest any. Aquesta distinció internacional situa el poble lleidatà en el mapa del turisme mundial, juntament amb la també catalana Peratallada, oferint dues visions contrastades però igualment fascinants del territori català.

Situat a les faldes del majestuós Pedraforca i a tocar del Parc Natural del Cadí-Moixeró, Gósol sedueix els visitants amb la seva autenticitat i la força del seu entorn natural. L’escenari que l’envolta és ideal per als amants del senderisme, l’observació de la natura i les escapades de desconnexió total.

Però Gósol no només enamora pels seus paisatges. El seu llegat cultural destaca per la petjada inesborrable que hi va deixar Pablo Picasso, que hi va residir l’any 1906 i hi va trobar una font d’inspiració decisiva per a la seva evolució artística. Avui, aquest episodi històric es pot reviure a través del Centre Picasso de Gósol, un espai que connecta passat i present.

Amb aquesta distinció, el World Tourism Forum referma la singularitat de Gósol com a destinació de qualitat, on l’encant de la natura i el valor del patrimoni cultural es donen la mà. Una proposta ideal per a qui busca una experiència turística autèntica, allunyada de les rutes massificades.