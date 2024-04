Els bombers aplaquen aquest dijous un incendi al carrer Lamarca de Lleida

Aquest dimecres a les set i vint minuts de la tarda la Guàrdia Urbana de Lleida va rebre un avís d'incendi al carrer Lamarca número quatre. En l'operatiu s'hi van mobilitzar, a més de la Guàrdia Urbana, deu dotacions dels Bombers, Mossos d'Esquadra i del SEM. Tot i no presentar danys estructurals, després d'una primera inspecció, es va optar perquè els set veïns de l'edifici no passessin la nit als habitatges, a l'espera que aquest dijous un tècnic de la propietat faci una inspecció més exhaustiva a requeriment del departament de Disciplina Urbanística de la Paeria.

Cinc dels set veïns del bloc, que estaven en el moment de l'incendi, van haver de ser atesos. Quatre d'ells van ser traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, tresper inhalació lleu de fum i una altra amb pronòstic reservat, a causa de precipitar-se per la pressió de les flames. En tot cas, la caiguda va ser esmorteïda pels cossos de seguretat.

A més de tota la mobilització dels cossos de seguretat i d'emergències al lloc dels fets s'hi van desplaçar les tinentes d'alcalde Begoña Iglesias i Cristina Morón per comprovar la situació tant de les persones afectades com de l'edifici. Cap a les nou de la nit els Bombers van aconseguir aplacar el foc i, poc després, amb el tècnic de guàrdia municipal, es va fer la inspecció de l'edifici, del qual van concloure que no hi havia cap perill ni dany estructural.