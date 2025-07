Els Mossos d'Esquadra van arrestar dijous un home de 30 anys i una dona de 58 com a presumptes responsables d’un robatori amb força en un restaurant de Salardú, al municipi de Naut Aran. El furt s’hauria comès la matinada del 17 de juliol, quan els lladres haurien accedit al pati de l’establiment després de trencar el forrellat i s’haurien emportat equips de so i imatge preparats per a un esdeveniment previst per al cap de setmana.

La Unitat d’Investigació de Vielha va aconseguir localitzar els sospitosos poques hores després i els va detenir al seu domicili del carrer Calamars, on es van trobar diverses caixes metàl·liques amb el material sostret.

Els equips audiovisuals, valorats en uns 50.000 euros, ja han estat retornats als seus propietaris. Pel que fa als detinguts, la dona va quedar en llibertat amb l’obligació de comparèixer davant del jutjat quan sigui requerida, mentre que l’home va ser posat a disposició judicial dissabte passat.