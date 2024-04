Agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Ponent dels Mossos d'Esquadra han capturat quatre individus, amb edats compreses entre els 23 i 47 anys, en relació amb la manipulació d'una torre d'alta tensió destinada a alimentar una plantació de marihuana a una granja a Torrebesses. Els detinguts, acusats de pertinença a grup criminal, delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric, van ser detinguts tant al Segrià com a Tarragona, on es va descobrir que havien alterat la infraestructura elèctrica per expandir il·legalment el cultiu.



Els fets van ser posats al descobert quan els agents, durant tasques de vigilància, van detectar l'anomalia elèctrica, la qual va ser confirmada com una manipulació deliberada. La intervenció immediata va evitar potencials riscos per a la seguretat i va permetre la confiscació de 420 plantes de marihuana durant l'escorcoll a la finca. Els detinguts afrontaran càrrecs judicials, mentre la investigació continua per aclarir possibles complicitats i altres responsabilitats.