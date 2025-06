Disset passatgers, atrapats durant dues hores al tren de la Pobla

Un total de disset passatgers, entre ells un nadó i una dona embarassada, van viure ahir un viatge complicat entre la Pobla de Segur i Lleida a causa d’una avaria en el tren dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

El comboi es va quedar aturat durant mitja hora dins un túnel, a uns 500 metres del baixador de Santa Linya, i posteriorment els viatgers van haver d’esperar hora i mitja a l’exterior, sota temperatures superiors als 30 °C, fins que FGC va aconseguir enviar un autocar per continuar el trajecte cap a Balaguer i Lleida.

L’incident es va produir en un dels trams més calorosos del dia i en una zona amb poca ombra, fet que va agreujar la situació per a alguns passatgers vulnerables. FGC no ha detallat les causes de l’avaria, però ha demanat disculpes per les molèsties ocasionades i ha obert una investigació per esclarir els fets.