Fèlix Larrosa destaca el reforç de la seguretat de l'Horta de Lleida amb la nova unitat de drons

La Guàrdia Urbana de Lleida posarà en marxa una nova patrulla especialitzada en el pilotatge de drons de vigilància a partir de la setmana vinent. Aquesta unitat, inicialment formada per dos agents, s'ampliarà amb quatre nous membres recents per reforçar la seguretat, especialment a l'Horta de Lleida.

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la importància d'aquesta nova mesura durant una demostració de pilotatge realitzada a la partida de Butsènit. Larrosa ha subratllat que la patrulla estarà plenament operativa ben aviat, amb sis agents formats en el pilotatge de drons per afrontar aquest desafiament.

Inicialment, la patrulla de drons farà servir dos aparells per sobrevolar estratègicament l'Horta de Lleida, amb un especial enfocament en la prevenció i detecció de delictes. A més, un dels drons està equipat amb una càmera tèrmica per a la vigilància nocturna, millorant la capacitat de vigilància i identificació d'individus o vehicles sospitosos.

Larrosa ha expressat la seva confiança en què aquesta nova estratègia contribuirà de manera significativa a millorar l'eficàcia de la Guàrdia Urbana i, alhora, proporcionarà una major sensació de seguretat als residents de la ciutat. Aquesta iniciativa també s'alinea amb la visió del govern municipal de fer servir la tecnologia com a suport per a accions preventives i d'investigació dels delictes, en un esforç per fer front als desafiaments de seguretat actuals.