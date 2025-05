Ferit un home en un apunyalament a Agramunt

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest divendres a la matinada un home de 48 anys com a presumpte autor d’una agressió amb arma blanca al municipi d’Agramunt, a la comarca de l’Urgell. Els fets han tingut lloc al voltant de la mitjanit a l’avinguda Catalunya, on s’ha produït una baralla entre diverses persones.

Segons fonts policials, durant l’enfrontament, un dels implicats hauria ferit greument un altre individu amb una arma blanca. En arribar al lloc dels fets, els agents han localitzat la víctima, que presentava una ferida profunda a l’esquena. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) l’ha estabilitzat i traslladat en ambulància a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on ha quedat ingressada.

Després de l’agressió, els Mossos han iniciat una recerca per la zona que ha culminat amb la localització i detenció del sospitós. L’home està acusat d’un delicte de lesions greus. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de la baralla i determinar si hi ha més persones implicades.