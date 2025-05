Investiguen la mort d’un home de 82 anys al Soleràs: sospiten que podria haver estat atropellat

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un home de 82 anys que ha aparegut sense vida aquest dimarts al matí al municipi del Soleràs, a la comarca de les Garrigues. Segons ha informat el diari Segre, una de les principals hipòtesis que es considera és la d’un possible atropellament.

El cadàver ha estat localitzat en una zona propera a una carretera, i presentava lesions compatibles amb un impacte de vehicle, tot i que caldrà esperar els resultats de l’autòpsia per confirmar-ne la causa exacta de la mort. Els agents treballen per aclarir els fets i no descarten cap possibilitat. També s’estan revisant càmeres de seguretat i buscant testimonis que poguessin veure alguna cosa.

La mort ha commocionat el petit municipi, on la víctima era coneguda.