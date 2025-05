La Paeria de Cervera, immersa en una investigació per presumptes irregularitats al Conservatori

Una administrativa del Conservatori de Cervera va denunciar a finals de setembre de 2023 davant la Fiscalia de Lleida possibles irregularitats en la gestió del centre. Entre les acusacions hi ha fraccionaments de contractes, anomalies en nòmines, contractacions dubtoses i assetjament laboral. La Paeria ha confirmat la denúncia i ha relacionat el cas amb la seva intenció, anunciada al març, de dissoldre el Patronat de l’Escola de Música i assumir-ne directament la gestió per problemes de governança.

Abans de la denúncia formal, el Canal de Denúncies de l’Ajuntament ja havia rebut un avís el juliol passat, que es va arxivar per decisió del secretari municipal. Aquesta resolució, datada l’11 de maig —un dia abans de la seva jubilació— concloïa que no hi havia indicis de malversació. El secretari, Antoni Esqué, va morir recentment.

Davant l’obertura del procediment penal, la Paeria ha decidit deixar en suspens aquella resolució, tal com preveu la normativa. Segons el consistori, aquesta decisió s’ha pres a petició del mateix Esqué, que hauria reconegut un error i demanat anul·lar la seva pròpia resolució.

La situació s’ha complicat arran del fet que la Fiscalia hauria demanat informació a l’Ajuntament sense rebre resposta. L’alcalde Jan Pomés va consultar al secretari, que va negar haver rebut cap requeriment. Aquesta contradicció va motivar que Pomés designés una advocada de confiança. Tanmateix, el lletrat del secretari hauria contactat amb la Fiscalia en nom de l’alcalde sense autorització expressa, segons denuncia la Paeria.

La institució es declara colpida per la mort del secretari i fa una crida a no instrumentalitzar la situació. "Demanem respecte i que no se’n faci ús polític", conclou el comunicat.