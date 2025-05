Nou anys de presó per intentar matar un home atropellant-lo a la Pobla de Segur

Una dona s’enfronta a una petició de nou anys de presó per part de la Fiscalia, acusada d’intentar matar un home amb qui mantenia una relació conflictiva. Els fets es remunten al 21 de juliol de 2021, quan presumptament va envestir diverses vegades el vehicle de la víctima a la N-260, a l’altura del pont del Flamisell, a la Pobla de Segur (Pallars Jussà).

Segons el ministeri públic, la conductora, que viatjava en direcció a Sort, hauria fet mitja volta en veure el cotxe de l’home, que circulava cap a Tremp. Va accelerar i el va colpejar repetidament, actuant —segons la Fiscalia— amb voluntat de matar-lo o acceptant que podia causar-li la mort.

La situació va escalar quan l’home va sortir del vehicle per fugir a peu. La processada l’hauria perseguit per la calçada amb el cotxe mentre el proferia amenaces com “d’aquí no en sortiràs viu” o “ja ens hem trobat, fill de puta”. Dos veïns van intervenir per protegir la víctima i evitar un atropellament. Fins i tot davant els Mossos, la dona hauria continuat amb les amenaces.

L’agredit va patir lesions lleus i danys al seu cotxe, valorats en gairebé 2.000 euros, dels quals l’asseguradora en va cobrir la major part. La Fiscalia demana set anys i mig de presó per temptativa d’homicidi i un any i mig més per amenaces, així com ordres d’allunyament i prohibició de contacte amb la víctima que s’allarguin més enllà de la condemna. També reclama una indemnització econòmica a la víctima i a la companyia asseguradora.

El fiscal considera que l'acusada tenia les facultats lleument alterades en el moment dels fets, fet que ha estat inclòs com a atenuant. El judici està previst per al 28 de maig a l’Audiència de Lleida.