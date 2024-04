A la sala d'audiències de Lleida, aquest dimecres s'ha celebrat el judici relatiu a una disputa violenta que va tenir lloc el 18 de juny de 2021 entre dues famílies a prop de la carretera de Castelló de Balaguer. Segons el testimoni de la víctima, l'incident va començar quan tres membres d'una de les famílies, amb els quals ja havien tingut enfrontaments anteriors, van aparèixer en un cotxe prop d'un bar local. Tot i els intents de la víctima de calmar la situació, la filla de l'acusat, va baixar del vehicle armada amb un revòlver i va disparar diverses vegades mentre la víctima intentava fugir. A més, durant l'incident, el fill de l'acusat va agredir amb un bat de beisbol al nebot de la víctima. Com a resultat, l'acusat ha estat processat per temptativa d'homicidi, mentre el seu fill i filla enfronten càrrecs per lesions i lesions en grau de temptativa, respectivament.

Durant el judici, l'acusat ha afirmat que no tenia la intenció de posar fi a la vida de ningú i ha argumentat la seva experiència com a caçador com a prova de la seva manca d'intenció homicida. Tot i això, les proves forenses han revelat que la víctima va rebre trets de bala de calibre 44, coincidint amb les declaracions de la víctima que va ser amenaçada amb un revòlver.

Així mateix, s'ha discutit sobre la quantitat de temps que l'acusat podria passar a la presó, amb la Fiscalia reduint la seva petició de presó de vuit a cinc anys per temptativa d'homicidi, mentre que la defensa sol·licita una sentència màxima de dos anys per lesions consumades, invocant el perdó de la víctima com a factor atenuant. Tot i això, les parts també han sol·licitat ordres d'allunyament entre els processats, destacant la necessitat de mantenir la pau i la seguretat a la comunitat.