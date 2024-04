Telefònica restableix els serveis a Ponent després de la fallada

Telefònica ha solucionat la fallada d'Internet i telefonia fixa a diversos municipis de les comarques de Ponent, després d'una interrupció que va durar dos dies. La incidència, que va començar a causa d'un incendi en un punt de fibra a prop de la LL-11 a Lleida i un altre a Bell-lloc d'Urgell, va afectar moltes administracions i usuaris.



La falta d'Internet i telefonia fixa ha provocat molts problemes a usuaris i administracions durant dos dies a Ponent. En aquest sentit, molts ajuntaments com el de Mollerussa no podien fer gestions dimecres, però també les comissaries de Mossos de la capital del Pla d'Urgell i la de les Garrigues. Els Centres d'Atenció Primària han tingut problemes per atendre els pacients i els comerços per cobrar les compres.



Telefònica ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra per esclarir les causes de l'incident, mentre que l'Agència Catalana de Consum ha recordat als afectats la possibilitat de reclamar compensacions.