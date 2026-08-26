Balsareny prepara una Setmana de la Joventut amb una vintena d'activitats

Balsareny celebrarà del 31 d'agost al 6 de setembre una nova edició de la Setmana de la Joventut, amb un programa que combina activitats esportives, propostes d'oci, música i cultura adreçades al públic jove.
La programació començarà dilluns 31 d'agost amb les activitats Pintem un mural! i la Festa de l'Escuma, de 6 de la tarda a 8 del vespre a la Llar d'Infants Sant Marc. L'endemà, dimarts 1 de setembre, serà el torn del torneig 3x3 de bàsquet, de 6 de la tarda a 10 del vespre al Poliesportiu Municipal, mentre que dimecres 2 se celebrarà el torneig de vòlei, de 6 de la tarda a la mitjanit i al mateix equipament. El programa continuarà dimecres a les 9 del vespre amb un joc de nit a la plaça de l'Ajuntament.
La jornada de divendres 4 concentrarà bona part de les activitats de la Setmana de la Joventut. A les 4 de la tarda, El Sidral acollirà un torneig de butifarra, amb inscripció prèvia i un límit de 12 parelles. Al vespre arribarà el Tussifest, que començarà a 2/4 de 8 del vespre al Castell de Balsareny amb un vespreig amb DJ Shark, seguit d'un sopar popular a 2/4 de 9 a càrrec de la Colla Petafluix. A les 10 hi haurà concerts d'Els Arreplegats, Waikiki Versions i DJ Sangu.
Dissabte 5, la programació començarà a les 5 de la tarda amb el Garrin'kana, al Camp del Cementiri Municipal, i continuarà a 2/4 d'11 de la nit amb el pregó i el castell de focs a la plaça de l'Ajuntament. A les 11 sortirà el Tussimòbil, amb un preu de 6 euros, i la nit continuarà amb una sessió de DJ davant del pavelló, a partir de la 1 de la matinada, amb DJ Bou B2B + DJ Suero, DJ Sangu i DJ Juanmita. La matinada es tancarà a 2/4 de 6 del matí a la plaça de la Mel amb el Tussinasso i matines amb Xaranga Màgic.
Finalment, diumenge 6 de setembre, la Setmana de la Joventut acabarà amb un quinto a les 7 de la tarda i una sessió d'havaneres i rom cremat amb el grup De Gairó, a 2/4 de 9 del vespre, tots dos actes a la plaça Ricard Vinyes.