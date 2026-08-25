Manresa acollirà al setembre una conferència sobre l'univers artístic de Josep Maria Subirachs

Manresa acollirà el proper 16 de setembre la primera de les dues conferències del cicle dedicat a Josep Maria Subirachs que ha preparat la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC). La sessió permetrà aprofundir en la trajectòria i l'obra d'un dels principals referents de l'art català contemporani.
La conferència, el 16 de setembre a Manresa
Sota el títol Subirachs, artista polifacètic, la conferència començarà a les 6 de la tarda i anirà a càrrec de Judit Subirachs-Burgaya, doctora en Història de l'Art, conservadora de l'obra de Josep Maria Subirachs i directora de l'Espai Subirachs de Barcelona.
La sessió farà un recorregut per les diferents etapes creatives de l'artista i per les disciplines que va abordar al llarg de la seva trajectòria. També posarà el focus en les seves obres monumentals vinculades a l'arquitectura i l'espai públic, així com en la seva intervenció a la façana de la Passió de la basílica de la Sagrada Família.
La conferència estarà acompanyada d'una selecció d'imatges per apropar els assistents a l'univers visual i simbòlic de Subirachs.
El cicle també passarà per Vic
La proposta continuarà el 23 de setembre a Vic, també a les 6 de la tarda, amb una nova sessió de Subirachs, artista polifacètic a càrrec de Judit Subirachs-Burgaya.
El programa es completarà el 14 d'octubre amb una visita a l'Espai Subirachs de Barcelona, a les 10 del matí. Els participants podran conèixer aquest equipament dedicat a preservar i difondre el llegat de l'artista i veure més d'un centenar de les seves obres.
La programació es planteja a les portes del centenari del naixement de Josep Maria Subirachs. L'any 2027 se celebrarà l'Any Subirachs, dedicat a reivindicar el llegat de l'artista català.
Les places per a la visita a l'Espai Subirachs són limitades i el COAC recomana formalitzar la inscripció amb antelació.